Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Просыпаюсь, а они срезали флаг»
Украина. Премьер лига
20 марта 2025, 21:55 |
1143
0

Экс-игрок сборной Украины: «Просыпаюсь, а они срезали флаг»

Игорь Худобяк – поделился впечатлениями о проживании на Кипре

20 марта 2025, 21:55 |
1143
0
Экс-игрок сборной Украины: «Просыпаюсь, а они срезали флаг»
ФК Карпаты. Игорь Худобяк

Экс-игрок сборной Украины и львовских «Карпат» Игорь Худобяк поделился впечатлениями от проживания в Кипре, где он играет за клуб 3-го дивизиона «Эрмис».

– Сейчас россиян много на Кипре. Были ли напряженные ситуации?

– Были, особенно после начала полномасштабного вторжения. Были случаи, что мы, украинцы, хотели себе поднять настроение как-то. Флаги вешали на автомобили и так ездили.

Однажды я утром проснулся и вижу сорванный флаг у меня с машины. Я тогда просмотрел камеры, кто-то под утро подъехал и срезал ножом флаг.

Ранее Худобяк рассказал, что имел предложение от родного клуба.

По теме:
ХУДОБЯК: «Динамо надо обрести уверенность, как минимум найти ту игру»
Экс-игрок сборной Украины назвал ожидаемую результативность Довбика в Роме
Легенда Карпат назвал главный козырь Динамо накануне игры с РБ Зальцбург
Игорь Худобяк (Ярославович) 1985
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потеря для Реброва. Футболист сборной Украины травмировался и покинул поле
Футбол | 20 марта 2025, 22:20 0
Потеря для Реброва. Футболист сборной Украины травмировался и покинул поле
Потеря для Реброва. Футболист сборной Украины травмировался и покинул поле

Ефим Конопля не смог продолжить встречу

Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
Футбол | 20 марта 2025, 18:42 21
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги

Украинцем заинтересовался «МЮ»

Без звезды и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на игру с Бельгией
Футбол | 20.03.2025, 09:36
Без звезды и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на игру с Бельгией
Без звезды и игрока Шахтера. Известна заявка Украины на игру с Бельгией
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Футбол | 20.03.2025, 19:47
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
Где смотреть онлайн матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта
Футбол | 20.03.2025, 19:33
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 марта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
19.03.2025, 18:57 15
Футбол
Предал фанатов Ливерпуля. Ван Дейк ведет переговоры с грандом
Предал фанатов Ливерпуля. Ван Дейк ведет переговоры с грандом
18.03.2025, 16:11
Футбол
Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»
Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»
18.03.2025, 19:35 2
Теннис
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
20.03.2025, 07:55 1
Футбол
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
18.03.2025, 16:23 27
Футбол
Промоутер Джошуа: «Я считаю, что он не сможет его победить»
Промоутер Джошуа: «Я считаю, что он не сможет его победить»
19.03.2025, 01:19
Бокс
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
НХЛ прокомментировала идею Трампа сыграть с российскими командами
19.03.2025, 08:48 13
Хоккей
УСИК: «Буду скучать по боям. Планирую есть свежие яйца и выращивать ягоды»
УСИК: «Буду скучать по боям. Планирую есть свежие яйца и выращивать ягоды»
20.03.2025, 13:28 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем