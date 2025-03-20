Экс-игрок сборной Украины: «Просыпаюсь, а они срезали флаг»
Игорь Худобяк – поделился впечатлениями о проживании на Кипре
Экс-игрок сборной Украины и львовских «Карпат» Игорь Худобяк поделился впечатлениями от проживания в Кипре, где он играет за клуб 3-го дивизиона «Эрмис».
– Сейчас россиян много на Кипре. Были ли напряженные ситуации?
– Были, особенно после начала полномасштабного вторжения. Были случаи, что мы, украинцы, хотели себе поднять настроение как-то. Флаги вешали на автомобили и так ездили.
Однажды я утром проснулся и вижу сорванный флаг у меня с машины. Я тогда просмотрел камеры, кто-то под утро подъехал и срезал ножом флаг.
Ранее Худобяк рассказал, что имел предложение от родного клуба.
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