Экс-игрок сборной Украины: «Просыпаюсь, а они срезали флаг»

Экс-игрок сборной Украины и львовских «Карпат» Игорь Худобяк поделился впечатлениями от проживания в Кипре, где он играет за клуб 3-го дивизиона «Эрмис».

– Сейчас россиян много на Кипре. Были ли напряженные ситуации?

– Были, особенно после начала полномасштабного вторжения. Были случаи, что мы, украинцы, хотели себе поднять настроение как-то. Флаги вешали на автомобили и так ездили.

Однажды я утром проснулся и вижу сорванный флаг у меня с машины. Я тогда просмотрел камеры, кто-то под утро подъехал и срезал ножом флаг.

Ранее Худобяк рассказал, что имел предложение от родного клуба.