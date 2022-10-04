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Украина. Первая лига
04 октября 2022, 13:43 | Обновлено 04 октября 2022, 13:53
123
0

Игорь ХУДОБЯК: «Тлумак звонил и предлагал перейти в Карпаты»

Экс-капитан «Карпат» – о возможном возвращении во Львов

04 октября 2022, 13:43 | Обновлено 04 октября 2022, 13:53
123
0
Игорь ХУДОБЯК: «Тлумак звонил и предлагал перейти в Карпаты»
ФК Ахнас. Игорь Худобяк

37-летний хавбек, проведший более 10 лет карьеры в «Карпатах», уже четвертый год выступает на Кипре. Год назад у него было предложение от родного клуба вернуться во Львов, однако решил еще продолжить выступления за границей.

– Львовские «Карпаты» сейчас выступают в Первой лиге. Следите за выступлениями львовян?
– Да, смотрел их недавний матч против вышгородского «Диназа». В принципе игра была боевой, «Карпатам» было очень сложно, однако когда вышел Владислав Приймак, сразу рисунок игры изменился. Они с Денисом Кожановым создали первый гол, проведя хорошую комбинацию и изменили ход игры.

– За «Карпаты» играют Андрей Ткачук и Денис Кожанов, с которыми вы когда-то являлись партнерами по команде. Возглавляет «зелено-белых» Андрей Тлумак. Еще один ваш партнер по команде. Не было ли у вас предложения вернуться в Карпаты и помочь с выходом в УПЛ?
– Да, у меня было такое предложение. Ко мне звонил по телефону Андрей Тлумак, это было еще перед Второй лигой, в прошлом году. Мы с ним пообщались, и на тот момент я еще хотел остаться на Кипре, у меня еще был контракт с командой, поэтому я остался на Кипре. После этого предложений не последовало. Но я поддерживаю связь с Чачуа, Кожановым, Ткачуком.

– Какие шансы у «Карпат» выйти в УПЛ?
– Считаю, что шансы достаточно хорошие. Тем более что клуб прогрессирует, строится база, делается все для того, чтобы выйти в УПЛ.

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Источник Український футбол
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