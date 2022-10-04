Игорь ХУДОБЯК: «Дзюба еще в Ростове поддерживал президента россии»

37-летний экс-хавбек «Карпат» уже четвертый год выступает на Кипре за «Ахнас». Восемь лет назад в его карьере был период в России, откуда он уехал после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе.

– В сезоне 13/14 вы перешли в российский «Ростов». Как вам поступило предложение из Ростова?

– Это было, когда в «Карпатах» проходил неудачный сезон и на трансфер выставили почти весь состав. После того я решил, что хочу сменить клуб, чтобы дальше играть. Предложение поступило через моего агента Константина Нестеренко. Я решил уехать в аренду на год.

– Вы провели там один сезон и вернулись. Одной из причин вашего возвращения во Львов стало начало войны на Донбассе и оккупация Крыма?

– Конечно, да. После этих событий я вообще не хотел иметь ничего общего с россией.

– Как к вам относилась в россии?

– Тогда не было никаких проблем в 2013 году. Даже со временем, уже зимой, когда все события начинались, ко мне никто плохо не относился.

– Остались ли у вас люди из россии, с которыми вы общаетесь?

– Нет, не осталось. Я сразу, как вернулся во Львов, то уже ни с кем не общался из Ростова.

– В феврале этого года россия начала полномасштабную войну против Украины. Какие у вас были первые впечатления от этого?

– Это был шок поначалу и до последнего не верилось, что такое может случиться. Позже, когда я еще раз перечитал историю Украины, выглядело так, что без этого нельзя было обойтись. россия всегда нас оккупировала, издевалась над украинцами, все шло к этому. Жаль, что мы не готовились к войне с самого начала нашей Независимости, с 1991 года до обороны нашей страны.

– В Ростове вы играли вместе с Артемом Дзюбой, который поддерживает президента России и резко высказывался в инстаграмме относительно позиции топовых украинских футболистов. Что можете сказать о Дзюбе?

– У нас с ним были только рабочие отношения. Он и тогда поддерживал президента России. Я ни с кем не дружил в Ростове.

– Что говорят о ФК «Красава» на Кипре?

– Если честно, то я не слежу за этим клубом. Я знаю, что туда перешел Николай Морозюк и еще несколько украинцев.