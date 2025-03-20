ФОТО. Бонус для Григорчука. Легионер вернулся к тренировкам с ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ приступил к тренировочному процессу после нескольких выходных, которые команда получила после победы над «Колосом». Об этом сообщает клубная пресс-служба «фиолетовых».

Вместе с общей группой уже тренируется и ганский нападающий клуба Марк Ассинор, который получил тяжелую травму колена на старте нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Ассинор провел лишь три официальных матча за ЛНЗ, забив один гол (в ворота «Левого Берега»).

Команда Романа Григорчука готовится к контрольному матчу против «Левого Берега», который запланирован на субботу, 22 марта. Игра состоится в Черкассах.