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  4. ФОТО. Бонус для Григорчука. Легионер вернулся к тренировкам с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
20 марта 2025, 19:24 |
121
0

ФОТО. Бонус для Григорчука. Легионер вернулся к тренировкам с ЛНЗ

Марк Ассинор возобновил тренировки в общей группе «фиолетовых»

20 марта 2025, 19:24 |
121
0
ФОТО. Бонус для Григорчука. Легионер вернулся к тренировкам с ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Марк Ассинор

Черкасский ЛНЗ приступил к тренировочному процессу после нескольких выходных, которые команда получила после победы над «Колосом». Об этом сообщает клубная пресс-служба «фиолетовых».

Вместе с общей группой уже тренируется и ганский нападающий клуба Марк Ассинор, который получил тяжелую травму колена на старте нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Ассинор провел лишь три официальных матча за ЛНЗ, забив один гол (в ворота «Левого Берега»).

Команда Романа Григорчука готовится к контрольному матчу против «Левого Берега», который запланирован на субботу, 22 марта. Игра состоится в Черкассах.

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Марк Ассинор ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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