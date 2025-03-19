ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ неожиданно расторг контракт с легионером

Черкасский ЛНЗ официально прекратил сотрудничество с израильским форвардом Осамой Халайлой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Благодарим его за время, проведенное в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! 💜», – говорится в сообщении.

Осама Халайла перешел в ЛНЗ на правах свободного агента летом прошлого года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 300 тысяч евро. В 2021 году провел один матч в составе сборной Израиля.

Ранее сообщалось, что Марк Ассинор, пропустивший длительное время из-за травмы, близок к возвращению на футбольное поле.