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Украина. Премьер лига
19 марта 2025, 16:14 |
1430
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ неожиданно расторг контракт с легионером

Осама Халайла покинул расположение «фиолетовых»

19 марта 2025, 16:14 |
1430
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ неожиданно расторг контракт с легионером
ФК ЛНЗ. Осама Халайла

Черкасский ЛНЗ официально прекратил сотрудничество с израильским форвардом Осамой Халайлой. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Благодарим его за время, проведенное в команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере! 💜», – говорится в сообщении.

Осама Халайла перешел в ЛНЗ на правах свободного агента летом прошлого года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 300 тысяч евро. В 2021 году провел один матч в составе сборной Израиля.

Ранее сообщалось, что Марк Ассинор, пропустивший длительное время из-за травмы, близок к возвращению на футбольное поле.

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ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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