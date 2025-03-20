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Лига наций
20 марта 2025, 19:20 |
797
1

Тренер сборной Бельгии принял неожиданное решение перед игрой с Украиной

У «красных дьяволов» будут разные капитаны на два матча

20 марта 2025, 19:20 |
797
1
Тренер сборной Бельгии принял неожиданное решение перед игрой с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия принял решение, что в двухматчевом противостоянии с Украиной в команде будет два разных капитана.

«Кто будет носить капитанскую повязку? В первом матче против Украины это будет Ромелу Лукаку, ведь он имеет больше всего матчей в сборной.

На ответный матч капитаном будет уже Кевин де Брюйне. Уже после поединков с Украиной, я окончательно выберу капитана команды», – сказал Гарсия.

Сборная Бельгии сыграет против Украины два матча плей-офф в Лиге наций. Первый поединок пройдет сегодня, 20 марта. Ответный матч состоится в бельгийском Генке 23 марта.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Руди Гарсия Ромелу Лукаку Кевин де Брюйне
Дмитрий Олейник Источник: Le Soir
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COBA
Блін. А як же Куртуа?
Знову напрошується на конфлікт)))
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