Тренер сборной Бельгии принял неожиданное решение перед игрой с Украиной

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия принял решение, что в двухматчевом противостоянии с Украиной в команде будет два разных капитана.

«Кто будет носить капитанскую повязку? В первом матче против Украины это будет Ромелу Лукаку, ведь он имеет больше всего матчей в сборной.

На ответный матч капитаном будет уже Кевин де Брюйне. Уже после поединков с Украиной, я окончательно выберу капитана команды», – сказал Гарсия.

Сборная Бельгии сыграет против Украины два матча плей-офф в Лиге наций. Первый поединок пройдет сегодня, 20 марта. Ответный матч состоится в бельгийском Генке 23 марта.