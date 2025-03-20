Тренер сборной Бельгии принял неожиданное решение перед игрой с Украиной
У «красных дьяволов» будут разные капитаны на два матча
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия принял решение, что в двухматчевом противостоянии с Украиной в команде будет два разных капитана.
«Кто будет носить капитанскую повязку? В первом матче против Украины это будет Ромелу Лукаку, ведь он имеет больше всего матчей в сборной.
На ответный матч капитаном будет уже Кевин де Брюйне. Уже после поединков с Украиной, я окончательно выберу капитана команды», – сказал Гарсия.
Сборная Бельгии сыграет против Украины два матча плей-офф в Лиге наций. Первый поединок пройдет сегодня, 20 марта. Ответный матч состоится в бельгийском Генке 23 марта.
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