Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Команда Головко может усилиться экс-игроком Металлурга
Украина. Первая лига
20 марта 2025, 18:56 | Обновлено 20 марта 2025, 18:58
229
0

Команда Головко может усилиться экс-игроком Металлурга

Руслан Буряк прибыл в расположение «Диназа»

20 марта 2025, 18:56 | Обновлено 20 марта 2025, 18:58
229
0
Команда Головко может усилиться экс-игроком Металлурга
ФК Металлург. Руслан Буряк

Клубы первой лиги продолжают искать усиление состава пере стартом второй части сезона. Не является исключением и «Диназ».

В расположение команды Александра Головко прибыл Руслан Буряк, сообщает журналист Дмитрий Венков. В первой части этого сезона 26-летний центральный нападающий выступал за МФК «Металлург». В составе запорожской команды провел 6 матчей. Забил один мяч.

С января 2025 года Руслан Буряк находится без клуба. До «Металлурга» футболист выступал в «Подолье», «Агробизнесе» и «Эпицентре».

Ранее сообщалось, что команда Головко подписала контракт с голкипером.

По теме:
Невероятная возможность. Ливерпуль нашел интересную замену ван Дейку
Один из лучших игроков мира может сменить клуб. Фаворита на ЗМ ждут в АПЛ
Adidas поможет. Клуб из Мексики подпишет легенду сборной Аргентины
трансферы Александр Головко Первая лига Украины Диназ Вышгород Дмитрий Венков Руслан Буряк Металлург Запорожье Подолье Хмельницкий Агробизнес Эпицентр Каменец-Подольский
Сергей Турчак Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Теннис | 20 марта 2025, 02:20 18
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич

Даяна в трех сетах уступила Белинде в 1/64 финала турнира WTA 1000 в США

Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги наций
Футбол | 20 марта 2025, 15:12 39
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги наций
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги наций

На кону – путевка в «элитный клуб»

Яремчук и еще 10 украинцев с 50+ матчами в Бельгии. Где они сейчас?
Футбол | 20.03.2025, 11:50
Яремчук и еще 10 украинцев с 50+ матчами в Бельгии. Где они сейчас?
Яремчук и еще 10 украинцев с 50+ матчами в Бельгии. Где они сейчас?
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
Футбол | 19.03.2025, 18:57
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
Куртуа придумал, как решить проблему календаря в Ла Лиге
Футбол | 20.03.2025, 18:51
Куртуа придумал, как решить проблему календаря в Ла Лиге
Куртуа придумал, как решить проблему календаря в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
18.03.2025, 16:23 27
Футбол
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
19.03.2025, 12:29 2
Футбол
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
19.03.2025, 18:20 2
Мир азарта
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
19.03.2025, 12:46 2
Футбол
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
«Он мне угрожал». Куртуа – о громком скандале перед матчем с Украиной
18.03.2025, 23:19 4
Футбол
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
19.03.2025, 00:29 9
Футбол
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
19.03.2025, 09:34 2
Бокс
Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»
Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»
18.03.2025, 19:35 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем