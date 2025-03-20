Команда Головко может усилиться экс-игроком Металлурга

Клубы первой лиги продолжают искать усиление состава пере стартом второй части сезона. Не является исключением и «Диназ».

В расположение команды Александра Головко прибыл Руслан Буряк, сообщает журналист Дмитрий Венков. В первой части этого сезона 26-летний центральный нападающий выступал за МФК «Металлург». В составе запорожской команды провел 6 матчей. Забил один мяч.

С января 2025 года Руслан Буряк находится без клуба. До «Металлурга» футболист выступал в «Подолье», «Агробизнесе» и «Эпицентре».

Ранее сообщалось, что команда Головко подписала контракт с голкипером.