Команда Головко может усилиться экс-игроком Металлурга
Руслан Буряк прибыл в расположение «Диназа»
Клубы первой лиги продолжают искать усиление состава пере стартом второй части сезона. Не является исключением и «Диназ».
В расположение команды Александра Головко прибыл Руслан Буряк, сообщает журналист Дмитрий Венков. В первой части этого сезона 26-летний центральный нападающий выступал за МФК «Металлург». В составе запорожской команды провел 6 матчей. Забил один мяч.
С января 2025 года Руслан Буряк находится без клуба. До «Металлурга» футболист выступал в «Подолье», «Агробизнесе» и «Эпицентре».
Ранее сообщалось, что команда Головко подписала контракт с голкипером.
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