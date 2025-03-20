Испания20 марта 2025, 18:51 | Обновлено 20 марта 2025, 18:56
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Один из лучших игроков мира может сменить клуб. Фаворита на ЗМ ждут в АПЛ
Рафинья привлекает внимание «Манчестер Сити»
20 марта 2025, 18:51 | Обновлено 20 марта 2025, 18:56
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Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает El Nacional.
По информации источника, в Манчестере готовят перестройку, команду покинет несколько ключевых игроков, а одним из тех, кто может их заменить является Рафинья. Пеп Гвардиола поражен прогрессом, который бразилец показал в этом сезоне.
Своим интересом английский клуб усложняет продление контракта испанского гранда с вингером. Соглашение действует до лета 2027 года.
Ранее сообщалось о том, что стал известен фаворит на «Золотой мяч»
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