Один из лучших игроков мира может сменить клуб. Фаворита на ЗМ ждут в АПЛ

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает El Nacional.

По информации источника, в Манчестере готовят перестройку, команду покинет несколько ключевых игроков, а одним из тех, кто может их заменить является Рафинья. Пеп Гвардиола поражен прогрессом, который бразилец показал в этом сезоне.

Своим интересом английский клуб усложняет продление контракта испанского гранда с вингером. Соглашение действует до лета 2027 года.

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