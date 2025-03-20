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Испания
20 марта 2025, 18:51 | Обновлено 20 марта 2025, 18:56
443
0

Один из лучших игроков мира может сменить клуб. Фаворита на ЗМ ждут в АПЛ

Рафинья привлекает внимание «Манчестер Сити»

20 марта 2025, 18:51 | Обновлено 20 марта 2025, 18:56
443
0
Один из лучших игроков мира может сменить клуб. Фаворита на ЗМ ждут в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья привлекает внимание «Манчестер Сити», сообщает El Nacional.

По информации источника, в Манчестере готовят перестройку, команду покинет несколько ключевых игроков, а одним из тех, кто может их заменить является Рафинья. Пеп Гвардиола поражен прогрессом, который бразилец показал в этом сезоне.

Своим интересом английский клуб усложняет продление контракта испанского гранда с вингером. Соглашение действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось о том, что стал известен фаворит на «Золотой мяч»

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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