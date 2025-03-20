Топовый тренер близок к возвращению в клуб своей жизни

Аргентинский тренер сборной США Маурисио Почеттино может вновь возглавить «Тоттенхэм», сообщает Fichajes.

По информации источника, нынешний главный тренер команды Анже Постекоглу все ближе к тому, что бы покинуть свой пост. Его будущее очень туманно, а результаты оставляют желать лучшего. Рассматривается возможность возвращения Маурисио, с которым «шпоры» выходили в финал Лиги чемпионов, на тренерский мостик.

После 29 туров «Тоттенхэм» идет 14-м в АПЛ, имея в своем активе 34 очка.

Ранее сообщалось о том, что звезда АПЛ готов подписать контракт с «Реалом».