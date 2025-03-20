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Англия
20 марта 2025, 19:04 |
711
2

Топовый тренер близок к возвращению в клуб своей жизни

Маурисио Почеттино боизок к возвращению в «Тоттенхэм»

20 марта 2025, 19:04 |
711
2
Топовый тренер близок к возвращению в клуб своей жизни
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Аргентинский тренер сборной США Маурисио Почеттино может вновь возглавить «Тоттенхэм», сообщает Fichajes.

По информации источника, нынешний главный тренер команды Анже Постекоглу все ближе к тому, что бы покинуть свой пост. Его будущее очень туманно, а результаты оставляют желать лучшего. Рассматривается возможность возвращения Маурисио, с которым «шпоры» выходили в финал Лиги чемпионов, на тренерский мостик.

После 29 туров «Тоттенхэм» идет 14-м в АПЛ, имея в своем активе 34 очка.

Ранее сообщалось о том, что звезда АПЛ готов подписать контракт с «Реалом».

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Маурисио Почеттино Тоттенхэм Ангелос Постекоглу назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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Gargantua81
думаю, это большая ошибка
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Victor673256ua
Чемпіонат у Тоттенхема вже провалений. Залишається Ліга Європи. Мабуть від результатів цього турніру теж залежатиме доля Постекоглу
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