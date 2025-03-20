Звезда АПЛ готов подписать контракт с Реалом. Он является чемпионом мира

Мадридский «Реал» интересуется аргентинским центральным защитником лондонского «Тоттенхэма» Кристианом Ромеро, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 26-летний футболист готов подписать контракт с королевским клубом, ведь считает, что «шпоры» не способны стабильно выступать на топ-уровне.

В сезоне 2024/25 Кристиан Ромеро провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2022 года в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может отказаться от трансфера Трента Александер-Арнольда.