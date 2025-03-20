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Испания
20 марта 2025, 08:40 | Обновлено 20 марта 2025, 08:41
356
0

Звезда АПЛ готов подписать контракт с Реалом. Он является чемпионом мира

Кристиан Ромеро, вероятнее всего, покинет «Тоттенхэм»

20 марта 2025, 08:40 | Обновлено 20 марта 2025, 08:41
356
0
Звезда АПЛ готов подписать контракт с Реалом. Он является чемпионом мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ромеро

Мадридский «Реал» интересуется аргентинским центральным защитником лондонского «Тоттенхэма» Кристианом Ромеро, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 26-летний футболист готов подписать контракт с королевским клубом, ведь считает, что «шпоры» не способны стабильно выступать на топ-уровне.

В сезоне 2024/25 Кристиан Ромеро провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира 2022 года в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» может отказаться от трансфера Трента Александер-Арнольда.

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Кристиан Ромеро Реал Мадрид Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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