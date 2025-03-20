Михалик рассказал, кто должен сыграть в атаке против Бельгии

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что может помочь сегодня подопечным Сергея Реброва добиться в испанской Мурсии положительного результата в первом поединке раунда Лиги наций по футболу – с бельгийцами.

«Я не считаю, что в Мурсии бельгийцы будут фаворитами. Да, у украинской сборной возникли некоторые кадровые проблемы, но они не критичны. Тот же Роман Яремчук может достойно сыграть на острие атаки, ведь в последнее время радует результативностью на клубном уровне в «Олимпиакосе» из Греции.

На короткой дистанции раунда плей-офф Лиги наций очень многое будет зависеть от настроя, игровой дисциплины. Убежден, что в этих компонентах украинцы не будут уступать бельгийцам. Сегодня участники матча особо не будут рисковать, и поэтому не следует ожидать игры на встречных курсах. Скорее всего, станем свидетелями тактического соперничества тренеров.

На недавнем Евро бельгийцы не позволили украинцам выйти из группы. Конечно, очень хочется, чтобы в Мурсии номинальные хозяева взяли верх, хотя более вероятным итогом будет результативная ничья - 1:1».

Ранее известный украинский эксперт Олег Федорчук рассказал, как отсутствие Артема Довбыка и Михаила Мудрика скажется в матче против Бельгии.