Известный тренер: «Потеря Довбика – это неожиданно и серьезно»
Олег Федорчук рассказал о потере ключевых футболистов
Известный украинский эксперт Олег Федорчук рассказал, как отсутствие Артема Довбика и Михаила Мудрика скажется в матче против Бельгии.
– Если к отсутствию в главной команде страны Михаила Мудрика уже адаптировались как тренеры, его партнеры, болельщики, то потеря из-за болезни Артема Довбика – это неожиданно и серьезно.
– И все же, кого из них сегодня больше не будет хватать?
– Мудрик хорошо в последнее время выступал за сборную, хотя его сложно было интегрировать в командную игру. Тем не менее, он подвержен индивидуальным действиям, больше заточен на атаку. В конце концов, его добродетели – взрывная скорость, игра один в один.
Что же касается Довбика, то я не могу сказать, что он незаменим, но то, что из-за его отсутствия практически исчезнет конкуренция среди нападающих - факт. Поэтому, по-моему, эти футболисты в равной степени ценны для сборной.
20 марта сборная Украины сыграет первый матч плей-офф против Бельгии за право играть в Лиге А. Начало встречи – в 21:45 по Киеву. Второй поединок состоится 23 марта в городе Генк.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой на первый матч против национальной сборной Бельгии.
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