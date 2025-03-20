Олег ФЕДОРЧУК: «Бельгийцы сыграют сильнее, чем на Евро»

Известный футболист, тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы соперников в первом поединке раунда плей-офф Лиги наций по футболу между сборными Украины и Бельгии, который состоится сегодня в испанской Мурсии:

- Если к отсутствию в главной команде страны Михаила Мудрика уже адаптировались, как тренеры, его партнеры, болельщики, то потеря из-за болезни Артема Довбика – это неожиданно и серьезно.

– И все же, кого из них сегодня больше не будет хватать?

– Мудрик хорошо в последнее время выступал за сборную, хотя его сложно было интегрировать в командную игру. Тем не менее, он склонен к индивидуальным действиям, больше заточен на атаку.В конце концов, его добродетели – взрывная скорость, игра один в один.

Что же касается Довбика, то я не могу сказать, что он – незаменим, но то, что из-за его отсутствия практически исчезнет конкуренция среди нападающих - факт. Поэтому, по-моему, эти футболисты в равной степени ценны для сборной.

– Кстати, почему на ваш взгляд, у Довбика постоянно возникают какие-то проблемы со здоровьем после появления в расположении сборной?

– Артем выступает в итальянской Серии А, которая более энергозатратна, чем испанская Ла лиги, где он играл раньше, не говоря уже об УПЛ. Похоже, пока ему не хватает физических кондиций для выступлений на нескольких фронтах. А где тонко, там и рвется, то колено «забуксует», то инфекция.

- Тема вратарей. Кому следует из них доверить место в старте?

- Конечно, Трубину, и не только потому, что к нему по выступлениям за сборную нет вопросов. Дело в том, что сила вратаря и в том, как он взаимодействует с защитниками, а уж без игровой практики не обойтись. Хотя следует признать, что Лунин, когда ему доверяют заменить Куртуа в «Реале», он оправдывает ожидания. Поэтому все же последнее слово будет за Ребровым.

- Теперь давайте о нападении, здесь у Реброва вообще выбор ограничен: Роман Яремчук и Владислав Ванат. Кого избрать?

– Я бы в Мурсии дал шанс Ванату. Тем более, что украинцы будут играть от обороны и польза от динамовца будет больше, потому что он мобильнее Яремчука. В конце концов, Владислав заслужил место в старте своей результативной игрой в УПЛ.

- Вы намекнули, что наши будут делать ставку на котратаки, тогда о какой именно тактической схеме идет речь?

- 4-1-4-1. Это консервативное построение, им уже практически никто не пользуется, однако оно часто приносит подопечным ребровые дивиденды.

- Пора перейти к бельгийцам, как вы считаете возвращение ветеранов Куртуа, Де Брюйне, Лукаку, появление у руля опытного Руди Гарсии пойдет им на пользу?

– Это усиление, в частности, приход Гарсии должен повлиять на улучшение обстановки в раздевалке, потому что его предшественник – Тедеско позволял себе конфликтовать с подопечными. Уверен, что бельгийцы прибавят по сравнению с недавним Евро, где они явно переоценили свои силы. Хотя, прежде всего, многое будет зависеть от того, сможет продемонстрировать свои «козыри» украинская сборная.

– Сейчас большинство экспертов фаворитами считают именно бельгийцев. Как нашим ребятам нужно сыграть, чтобы этому помешать?

- Порадовать образцовой организацией игры, на высоте должен быть Анатолий Трубин, а Георгий Судаков должен донимать соперника своей креативностью, должны пригодиться и домашние заготовки при стандартных положениях у ворот бельгийцев.

Тем не менее, я склонен к тому, что в Мурсии соперники будут действовать осторожно и определение более сильного отложат до повторного противостояния в Генке. А сегодня будет результативная ничья – 1:1.

Ранее мы сообщали, что появилось видео, как президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко приехал в испанскую Мурсию на первый поединок между сборными Украины и Бельгии в плей-офф Лиги наций.