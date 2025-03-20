Коноплянка забил 9 голов в благотворительном матче

В день игры национальной команды Украины против Бельгии в Испании волонтеры гуманитарного штаба «Рестовратор. Картофельное войско» провели благотворительный матч. Украинская команда «Мрия», составленная из ветеранов футбола, волонтеров и известных личностей сыграла по одному тайму против команды города Мурсия «Патриот» и сборной украинской диаспоры Испании. Счет первого тайма 3:3, во втором «Мрия» победила 11:2. Девять голов в двух таймах/матчах забил Евгений Коноплянка.

Кроме Коноплянки, в поединке сыграли экс-футболисты Владимир Аржанов, Алексей Довгий, а также Мирон Маркевич, который записал на свой счет гол с пенальти. Кстати, отметился забитым голом и его 11-летний внук Богдан. А еще один экс-игрок национальной сборной Украины, Роман Зозуля, ограничился ролью тренера.

Кроме того, в Мурсии был проведен аукцион, где можно было приобрести спортивный инвентарь специально изготовленный к этому благотворительному поединку, а также другие интересные мероприятия. Все вырученные средства будут переданы детям-сиротам, родители которых погибли на войне с российским агрессором.

А вечером все участники этой акции посетят первый поединок раунда плей-офф Лиги наций по футболу Украина – Бельгия, который начнется в Мурсии в 21.45 по киевскому времени.