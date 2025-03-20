Вратарь Шахтера интересен ПСВ. Он выдал феноменальный матч против них в ЛЧ

Нидерландский ПСВ оценивает возможность подписания летом голкипера «Шахтера» и сборной Украины Дмитрия Ризныка.

В конце ноября минувшего года Ризнык выдал феноменальный матч против ПСВ в Эйндховене, где на протяжении 87 минут давал возможность «горнякам» лидировать в счете (2:0), однако в концовке украинская команда все-таки рассыпалась и позволила сопернику не только сравнять счет, но и вырвать победу (3:2).

Несмотря на три пропущенных мяча, игра Ризныка произвела на руководство ПСВ неизгладимое впечатление. Технические директор нидерландского клуба Эрни Стюарт считает, что украинский вратарь является отличным кандидатом на то, чтобы усилить его команду в летнее трансферное окно.

Отметим, что контракт Ризныка с «Шахтером» действует до конца 2027 года.