Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Шахтера интересен ПСВ. Он выдал феноменальный матч против них в ЛЧ
Украина. Премьер лига
20 марта 2025, 17:34 |
665
1

Вратарь Шахтера интересен ПСВ. Он выдал феноменальный матч против них в ЛЧ

Дмитрий Ризнык может продолжить карьеру в Нидерландах

20 марта 2025, 17:34 |
665
1
Вратарь Шахтера интересен ПСВ. Он выдал феноменальный матч против них в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Нидерландский ПСВ оценивает возможность подписания летом голкипера «Шахтера» и сборной Украины Дмитрия Ризныка.

В конце ноября минувшего года Ризнык выдал феноменальный матч против ПСВ в Эйндховене, где на протяжении 87 минут давал возможность «горнякам» лидировать в счете (2:0), однако в концовке украинская команда все-таки рассыпалась и позволила сопернику не только сравнять счет, но и вырвать победу (3:2).

Несмотря на три пропущенных мяча, игра Ризныка произвела на руководство ПСВ неизгладимое впечатление. Технические директор нидерландского клуба Эрни Стюарт считает, что украинский вратарь является отличным кандидатом на то, чтобы усилить его команду в летнее трансферное окно.

Отметим, что контракт Ризныка с «Шахтером» действует до конца 2027 года.

По теме:
Даже в случае отставки Мотты. Форвард ПСЖ останется в Ювентусе еще на год
Судаков подтвердил, что к нему был серьезный интерес от гранда Португалии
Самые дорогие свободные агенты: Ливерпуль может потерять 140 млн
Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк ПСВ трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: TransferFeed
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Футбол | 20 марта 2025, 07:55 0
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе

Аргентинец отметил Пепа Гвардиолу

Килиан МБАППЕ: «Он – один из лучших за все времена»
Футбол | 20 марта 2025, 15:23 0
Килиан МБАППЕ: «Он – один из лучших за все времена»
Килиан МБАППЕ: «Он – один из лучших за все времена»

Француз похвалил Луку Модрича

Еще одна потеря. Звезда сборной Украины рискует не сыграть против Бельгии
Футбол | 19.03.2025, 16:48
Еще одна потеря. Звезда сборной Украины рискует не сыграть против Бельгии
Еще одна потеря. Звезда сборной Украины рискует не сыграть против Бельгии
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
Футбол | 19.03.2025, 22:40
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
Яремчук и еще 10 украинцев с 50+ матчами в Бельгии. Где они сейчас?
Футбол | 20.03.2025, 11:50
Яремчук и еще 10 украинцев с 50+ матчами в Бельгии. Где они сейчас?
Яремчук и еще 10 украинцев с 50+ матчами в Бельгии. Где они сейчас?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
та я думаю гра Різника в тому матчі не залишила байдужим нікого
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
Замена в составе сборной Украины. Ребров довызвал игрока
18.03.2025, 16:23 27
Футбол
Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»
Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»
18.03.2025, 19:35 2
Теннис
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
20.03.2025, 09:38 1
Бокс
Предал фанатов Ливерпуля. Ван Дейк ведет переговоры с грандом
Предал фанатов Ливерпуля. Ван Дейк ведет переговоры с грандом
18.03.2025, 16:11
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
20.03.2025, 08:28 1
Бокс
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
18.03.2025, 18:48 2
Футбол
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
19.03.2025, 12:46 2
Футбол
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
ФОТО. Женись уже, легенда! Милевского просят жениться
19.03.2025, 00:29 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем