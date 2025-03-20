«Это не только игрок на поле». Тренер Португалии – о Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о вкладе Криштиану Роналду в команду.

«Конечно, я рад, что он в составе. Роналду – это не только игрок на поле. Он поднимает команду на более высокий уровень и является объединяющей фигурой.

Он имеет большое значение для всех нас, ведь берет на себя большую ответственность за национальную команду», - отметил Мартинес.

Ожидается, что Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе на матч 1/4 финала Лиги наций против Дании.

Легендарный форвард провел за сборную 216 матчей и забил 135 мячей.