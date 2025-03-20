Лига наций20 марта 2025, 17:08 | Обновлено 20 марта 2025, 17:09
193
0
«Это не только игрок на поле». Тренер Португалии – о Роналду
Роберто Мартинес высоко оценил влияние легенды на команду
20 марта 2025, 17:08 | Обновлено 20 марта 2025, 17:09
193
0
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о вкладе Криштиану Роналду в команду.
«Конечно, я рад, что он в составе. Роналду – это не только игрок на поле. Он поднимает команду на более высокий уровень и является объединяющей фигурой.
Он имеет большое значение для всех нас, ведь берет на себя большую ответственность за национальную команду», - отметил Мартинес.
Ожидается, что Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе на матч 1/4 финала Лиги наций против Дании.
Легендарный форвард провел за сборную 216 матчей и забил 135 мячей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 марта 2025, 08:28 1
Тони выделил Дигейла
Футбол | 20 марта 2025, 15:23 0
Француз похвалил Луку Модрича
Футбол | 19.03.2025, 22:40
Бокс | 20.03.2025, 09:38
Теннис | 20.03.2025, 15:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.03.2025, 07:55 1
19.03.2025, 08:48 12
19.03.2025, 11:52
19.03.2025, 09:34 2
18.03.2025, 23:00 7
19.03.2025, 18:57 15
20.03.2025, 06:23 2
18.03.2025, 16:11