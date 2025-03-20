«Дал бы шанс Ванату». Известный тренер дал совет Реброву перед Бельгией

Известный эксперт Олег Федорчук заявил, что дал бы шанс форварду киевского «Динамо» Владиславу Ванату проявить себя в первом матче против Бельгии в плей-офф Лиги наций.

– Теперь давайте о нападении, здесь у Реброва вообще выбор ограничен: Роман Яремчук и Владислав Ванат. Кого избрать?

– Я бы в Мурсии дал шанс Ванату. Тем более, что украинцы будут играть от обороны и польза от динамовца будет больше, потому что он мобильнее Яремчука. В конце концов, Владислав заслужил место в старте своей результативной игрой в УПЛ.

20 марта сборная Украины сыграет первый матч плей-офф против Бельгии за право играть в Лиге А. Начало встречи – в 21:45 по Киеву. Второй поединок состоится 23 марта в городе Генк.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой на первый матч против национальной сборной Бельгии.