«Дал бы шанс Ванату». Известный тренер дал совет Реброву перед Бельгией
Олег Федорчук заявил, что Владислав Ванат заслужил шанс проявить себя
Известный эксперт Олег Федорчук заявил, что дал бы шанс форварду киевского «Динамо» Владиславу Ванату проявить себя в первом матче против Бельгии в плей-офф Лиги наций.
– Теперь давайте о нападении, здесь у Реброва вообще выбор ограничен: Роман Яремчук и Владислав Ванат. Кого избрать?
– Я бы в Мурсии дал шанс Ванату. Тем более, что украинцы будут играть от обороны и польза от динамовца будет больше, потому что он мобильнее Яремчука. В конце концов, Владислав заслужил место в старте своей результативной игрой в УПЛ.
20 марта сборная Украины сыграет первый матч плей-офф против Бельгии за право играть в Лиге А. Начало встречи – в 21:45 по Киеву. Второй поединок состоится 23 марта в городе Генк.
Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой на первый матч против национальной сборной Бельгии.
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