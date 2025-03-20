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  4. «Дал бы шанс Ванату». Известный тренер дал совет Реброву перед Бельгией
Лига наций
20 марта 2025, 16:38 |
690
4

«Дал бы шанс Ванату». Известный тренер дал совет Реброву перед Бельгией

Олег Федорчук заявил, что Владислав Ванат заслужил шанс проявить себя

20 марта 2025, 16:38 |
690
4
«Дал бы шанс Ванату». Известный тренер дал совет Реброву перед Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Известный эксперт Олег Федорчук заявил, что дал бы шанс форварду киевского «Динамо» Владиславу Ванату проявить себя в первом матче против Бельгии в плей-офф Лиги наций.

– Теперь давайте о нападении, здесь у Реброва вообще выбор ограничен: Роман Яремчук и Владислав Ванат. Кого избрать?

– Я бы в Мурсии дал шанс Ванату. Тем более, что украинцы будут играть от обороны и польза от динамовца будет больше, потому что он мобильнее Яремчука. В конце концов, Владислав заслужил место в старте своей результативной игрой в УПЛ.

20 марта сборная Украины сыграет первый матч плей-офф против Бельгии за право играть в Лиге А. Начало встречи – в 21:45 по Киеву. Второй поединок состоится 23 марта в городе Генк.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров определился с заявкой на первый матч против национальной сборной Бельгии.

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Владислав Ванат Олег Федорчук Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Комментарии 4
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TarasTaras94
Не хейтер Ваната, але в цій грі треба буде багато без м'яча працювати, а тут Яремчук сильніше очевидно. 
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+2
Dfs2262ar
сильно большую звезду на голову натянул ванат! Рановато ему троллить алкаша Милевского и одноклубников пихать! Вообще такие упыри не нужны в сборной! Звезда млеать!
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