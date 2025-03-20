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Сборная УКРАИНЫ
20 марта 2025, 16:18 | Обновлено 20 марта 2025, 16:23
86
0

Экс-игрок сборной Украины: «Потеря Мудрика – однозначно минус»

Евгений Левченко видит замену вингеру «Челси»

20 марта 2025, 16:18 | Обновлено 20 марта 2025, 16:23
86
0
Экс-игрок сборной Украины: «Потеря Мудрика – однозначно минус»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался, повлияет ли отсутствие Михаила Мудрика на результаты национальной команды.

«Мудрик обладает теми качествами, которые выделяют его среди других. Миша к этой истории показал в отдельных эпизодах, что он может делать на поле разницу. Надо только поддержать такого игрока. Его потеря – однозначно в минус, но я вижу несколько вариантов», – ответил Левченко.

Вингер «Челси», Мудрик, находится вне футбола из-за допинг-скандала.

Напомним, что 20 марта пройдет поединок между сборными Украины и Бельгии в плей-офф Лиги наций. Начнется игра в 21:45 по киевскому времени.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Евгений Левченко Михаил Мудрик
Андрей Витренко Источник: XSport
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