Экс-игрок сборной Украины: «Потеря Мудрика – однозначно минус»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался, повлияет ли отсутствие Михаила Мудрика на результаты национальной команды.

«Мудрик обладает теми качествами, которые выделяют его среди других. Миша к этой истории показал в отдельных эпизодах, что он может делать на поле разницу. Надо только поддержать такого игрока. Его потеря – однозначно в минус, но я вижу несколько вариантов», – ответил Левченко.

Вингер «Челси», Мудрик, находится вне футбола из-за допинг-скандала.

Напомним, что 20 марта пройдет поединок между сборными Украины и Бельгии в плей-офф Лиги наций. Начнется игра в 21:45 по киевскому времени.