Экс-игрок сборной Украины: «Потеря Мудрика – однозначно минус»
Евгений Левченко видит замену вингеру «Челси»
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался, повлияет ли отсутствие Михаила Мудрика на результаты национальной команды.
«Мудрик обладает теми качествами, которые выделяют его среди других. Миша к этой истории показал в отдельных эпизодах, что он может делать на поле разницу. Надо только поддержать такого игрока. Его потеря – однозначно в минус, но я вижу несколько вариантов», – ответил Левченко.
Вингер «Челси», Мудрик, находится вне футбола из-за допинг-скандала.
Напомним, что 20 марта пройдет поединок между сборными Украины и Бельгии в плей-офф Лиги наций. Начнется игра в 21:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
20 марта, в 21:45 пройдет первый поединок противостояния
Аргентинец отметил Пепа Гвардиолу