ЛЕВЧЕНКО: «Кочергин заслужил вызов в сборную. О нем много разговоров»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко оценил уровень игры подопечных Реброва, а также прокомментировал выступление легионеров:

– Я считаю, что наши легионеры, которые хорошо себя показывают за пределами Украины, заслуживают быть в лагере сборной. О Кочергине много разговоров уже было, и сам Влад публично высказывался, что рассчитывает получить приглашение. Таких игроков нужно мониторить. Возможно, Ребров делает ставку на проверенных бойцов сейчас и не хочет рисковать, интегрируя в свою игру новых футболистов, которых ты не можешь увидеть.

– Кто в этих матчах может о себе заявить?

– Рабочая этика Забарного вызывает у меня восхищение. Понятно, что Довбик не будет доступен на первый матч, но мы все знаем, что в решающий момент Яремчук может выдать матч всей жизни. Интересно будет посмотреть на Сватка, который на Евро здорово против Лукаку сыграл лично. Судаков на фоне такого соперника может напомнить о себе в Европе. Надеюсь увидеть дебют Ярмолюка.

Я ездил на игру Арсенала и ПСВ и наблюдал за Зиной. Даже если он сейчас мало играет в клубе, то в этих играх Саша с его опытом будут полезными. Эти матчи – лакмусовая бумажка, чтобы понять, на каком уровне мы сейчас находимся, – уверен Левченко.