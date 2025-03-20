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  4. ЛЕВЧЕНКО: «Кочергин заслужил вызов в сборную. О нем много разговоров»
Лига наций
20 марта 2025, 14:15 |
189
0

ЛЕВЧЕНКО: «Кочергин заслужил вызов в сборную. О нем много разговоров»

Бывший футболист сборной Украины оценил уровень подопечных Реброва

20 марта 2025, 14:15 |
189
0
ЛЕВЧЕНКО: «Кочергин заслужил вызов в сборную. О нем много разговоров»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко оценил уровень игры подопечных Реброва, а также прокомментировал выступление легионеров:

– Я считаю, что наши легионеры, которые хорошо себя показывают за пределами Украины, заслуживают быть в лагере сборной. О Кочергине много разговоров уже было, и сам Влад публично высказывался, что рассчитывает получить приглашение. Таких игроков нужно мониторить. Возможно, Ребров делает ставку на проверенных бойцов сейчас и не хочет рисковать, интегрируя в свою игру новых футболистов, которых ты не можешь увидеть.

– Кто в этих матчах может о себе заявить?

– Рабочая этика Забарного вызывает у меня восхищение. Понятно, что Довбик не будет доступен на первый матч, но мы все знаем, что в решающий момент Яремчук может выдать матч всей жизни. Интересно будет посмотреть на Сватка, который на Евро здорово против Лукаку сыграл лично. Судаков на фоне такого соперника может напомнить о себе в Европе. Надеюсь увидеть дебют Ярмолюка.

Я ездил на игру Арсенала и ПСВ и наблюдал за Зиной. Даже если он сейчас мало играет в клубе, то в этих играх Саша с его опытом будут полезными. Эти матчи – лакмусовая бумажка, чтобы понять, на каком уровне мы сейчас находимся, – уверен Левченко.

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Николай Титюк Источник: XSport
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