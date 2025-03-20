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  4. «Он был очень четким». Тухель озвучил свою цель во главе сборной Англии
Англия
20 марта 2025, 14:41 |
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«Он был очень четким». Тухель озвучил свою цель во главе сборной Англии

Немецкий специалист хочет выиграть ЧМ-2026

20 марта 2025, 14:41 |
95
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«Он был очень четким». Тухель озвучил свою цель во главе сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер национальной сборной Англии Томас Тухель озвучил задачу своей команды на чемпионат мира 2026 года. Специалист хочет выиграть турнир. Об этом рассказал Морган Роджерс.

«Это единственная цель. Он был очень четким и прозрачным. Что он хочет делать, как он хочет это делать, что он видит у нас и что нам нужно улучшить.

Это было очень прямолинейно, без закругленных углов. Это было прямо, и таков он есть. Это точно было принято на борт, и это, безусловно, первое сообщение, ведущее нас дальше и ведущее через собрание.

У него уже такой уровень уверенности, такой уровень уважения. Вы можете видеть, каков он есть, как он действует. Он был так холоден и спокоен. Он хочет, чтобы мы были семьей, близкими и связанными. Будут хорошие и плохие моменты, но мы должны держаться вместе», – сказал Роджерс.

51-летний немец возглавил сборную Англии в начале 2025 года. Сейчас он производит первый ее сбор. 21 марта англичане во главе с немцем проведут дебютный матч – с Албанией в отборе на ЧМ-2026.

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Томас Тухель Морган Роджерс сборная Англии по футболу чемпионат мира по футболу
Олег Вахоцкий Источник: The Athletic
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