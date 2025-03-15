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Чемпионат мира
15 марта 2025, 13:49 |
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Тухель рассказал, почему не собирается петь гимн Англии

Тренер считает, что это нужно заслужить

15 марта 2025, 13:49 |
311
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Тухель рассказал, почему не собирается петь гимн Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Новый тренер сборной Англии Томас Тухель готовится к своему первому матчу во главе команды – англичане сыграют против Албании и Латвии в отборе ЧМ-2026.

Немец заявил, что пока не собирается петь гимн Англии.

«Я чувствую, что не могу просто так это сделать. Нельзя просто выйти и петь его, поэтому я решил это не делать. Я чувствую, что это очень важно, это нужно заслужить игрой и результатами», – сказал Тухель.

Ранее ирландский наставник Ли Карсли, который на временной основе возглалял сборную Англии после Евро-2024, отказался петь гимн Англии, что вызвало недовольство.

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Томас Тухель сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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