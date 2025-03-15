Тухель рассказал, почему не собирается петь гимн Англии
Тренер считает, что это нужно заслужить
Новый тренер сборной Англии Томас Тухель готовится к своему первому матчу во главе команды – англичане сыграют против Албании и Латвии в отборе ЧМ-2026.
Немец заявил, что пока не собирается петь гимн Англии.
«Я чувствую, что не могу просто так это сделать. Нельзя просто выйти и петь его, поэтому я решил это не делать. Я чувствую, что это очень важно, это нужно заслужить игрой и результатами», – сказал Тухель.
Ранее ирландский наставник Ли Карсли, который на временной основе возглалял сборную Англии после Евро-2024, отказался петь гимн Англии, что вызвало недовольство.
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