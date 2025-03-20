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  4. Экс-игрок сборной Украины: «Ярмолу на весь матч может не хватить»
Лига наций
20 марта 2025, 14:05 |
441
1

Экс-игрок сборной Украины: «Ярмолу на весь матч может не хватить»

Евгений Левченко прокомментировал кадровую ситуацию накануне матча с Бельгией

20 марта 2025, 14:05 |
441
1
Экс-игрок сборной Украины: «Ярмолу на весь матч может не хватить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал кадровую ситуацию и конкуренцию среди вингеров накануне матча против Бельгии:

– Как жить без Мудрика?

– Мудрик обладает теми качествами, которые выделяют его среди других. Миша до этой истории (с допингом – прим) показал в отдельных эпизодах, что он может делать на поле разницу. Нужно только поддержать такого игрока. Его потеря – однозначно в минус, но я вижу несколько вариантов.

– Ярмоленко с его опытом поможет в этих матчах?

– Ярмолу на весь матч может не хватить, но его опыт в таких поединках будет на руку. Андрей набрал хорошую форму, помогает Динамо и точно будет иметь игровые минуты. У меня никогда не было и не будет к нему претензий. Пока он еще может быть полезным на поле и в коллективе – это нам только на руку, – сказал Левченко.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Бельгия - Украина Михаил Мудрик Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Евгений Левченко
Николай Титюк Источник: XSport
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Це і коню ясно! Йому 35 років він вже не зможе робити те як робив раніше
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