Экс-игрок сборной Украины: «Ярмолу на весь матч может не хватить»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал кадровую ситуацию и конкуренцию среди вингеров накануне матча против Бельгии:

– Как жить без Мудрика?

– Мудрик обладает теми качествами, которые выделяют его среди других. Миша до этой истории (с допингом – прим) показал в отдельных эпизодах, что он может делать на поле разницу. Нужно только поддержать такого игрока. Его потеря – однозначно в минус, но я вижу несколько вариантов.

– Ярмоленко с его опытом поможет в этих матчах?

– Ярмолу на весь матч может не хватить, но его опыт в таких поединках будет на руку. Андрей набрал хорошую форму, помогает Динамо и точно будет иметь игровые минуты. У меня никогда не было и не будет к нему претензий. Пока он еще может быть полезным на поле и в коллективе – это нам только на руку, – сказал Левченко.

Первый матч плей-офф Лиги наций состоится 20 марта в испанской Мурсии, где номинальными хозяевами будет сборная Украины. Ответный поединок пройдет 23 марта в бельгийском Генке.