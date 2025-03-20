«Нужны голы». 33-летний форвард рассказал о возвращении в сборную Украины

Бывший футболист сборной Украины Филипп Будковский оценил шансы подопечных Сергея Реброва против Бельгии, а также рассказал о возможном возвращении в национальную команду:

– Смена Тедеско на Гарсию для нас несвоевременна?

– Это уже их проблемы. Должны смотреть, в первую очередь, на себя. Новому тренеру потребуется время, чтобы поставить игру. Это точно на руку нашим. Интересно будет посмотреть, как Руди Гарсия сможет за такой отрезок перестроить игру Бельгии.

– Золотое поколение бельгийцев практически отошло от дел. Нынешний подбор исполнителей может быть с ними на одном уровне?

– Не думаю. Сейчас не так страшна Бельгия, как ее рисуют. Все будет зависеть, как наши настроятся.

– В свои 33 рассчитываете получить вызов в сборную, пока идет игра?

– Если продолжать в том же ключе и попасть в еврокубки – почему нет? Нападающим нужны голы, – считает Будковский.

20 марта сборная Украины сыграет в Мурсии первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии, ответный поединок пройдет 23 марта в Генке.