«И куда Украине в группу А?» Реакция фанов на пресс-конференцию Реброва

Сборная Украины в матчах против сборной Бельгии будет сражаться за место в дивизионе А Лиги наций УЕФА. Бельгия считается фаворитом, но и сборная Украины имеет определенные шансы на успех.

Накануне матча главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию. Специалист проанализировал сильные и слабые стороны соперника. Ребров вспомнил матч со сборной Бельгии на Евро-2024. Тогда бельгийцев устраивала ничья, и они ее добились.

Часть болельщиков не ожидает от сборной позитивного результата. Они настроены скептически и по отношению к главному тренеру.

Віктор: И куда Украине в группу А? Поставлять зачётные баллы соперникам? Улучшать им разницу забитых и пропущенных мячей?

Vladon Не скажу: Мне вот интересно наша так называемая сборная выйдет играть против Бельгии или будут наши как обычно испуганы или все же попытаются хотя бы показать какую-то игру даже несмотря на возможные потери в нашей сборной думаю что опять выйдут на поле испуганными буду рад ошибиться.

BorisTheBest: игра на победу это как раз о нашей команде, ага.

Volodymyr Bo: Проиграют, надеюсь с большим счетом и, наконец, Шева заменит Реброва, потому что с таким тренером можно вообще и не ехать на ЧМ.

VSmSl: А где был дух сборной на Евро?

PullBen: Ребров может быть и хороший тренер но со сборной не доказал еще ничего, должен исправляться.

v2341770: Это одно из немногих противостояний сборной, результаты которого ни на что не влияют. В случае положительного результата, что может противопоставить ЗБУ лучшим сборным Европы? Даже фактор своего поля против украинцев. А то, что все наши футболисты «сдали» в течение сезона в европейских чемпионах или в УПЛ – это безоговорочный факт (разве что один Забарный еще держится). Недавно сайт анонсировал противостояние клубов: Атлетико Мадрид – Барселона и ЛНЗ – Колос Ковалевка – чувствуете разницу? Сейчас болельщиков и ТШ больше должно беспокоить, как с таким «просевшим» уровнем мастерства футболистов успешно преодолеть квалификацию к ЧМ-2026, чем где будет ЗбУ или в А или в Б. Пока все идет к тому, что ни там, ни там «большой славы» мы не обретем. Очень хотелось бы ошибиться.

Andromed: Наверное, все же Цыганков выйдет на позицию Мудрика, несмотря на то, что у него есть опыт игры на этой позиции, будет труднее из-за правой ноги.

WalterBlack: К сожалению, Довбик не сыграет, в сборной нет форвардов его уровня, которые могли бы его заменить. По Таловерову тоже жаль.