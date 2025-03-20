Испания20 марта 2025, 15:23 |
1057
0
Килиан МБАППЕ: «Он – один из лучших за все времена»
Француз похвалил Луку Модрича
20 марта 2025, 15:23 |
1057
0
Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе расхвалил хорватского полузащитника «сливочных» Луку Модрича. Француз увлекается игрой легендарного хорвата.
«Лука Модрич – один из самых лучших за все времена.
Он не будет играть еще 20 лет, поэтому мы должны наслаждаться им каждый день, каждой игрой. Он наш капитан, один из лучших игроков», – сказал Мбаппе.
Уже 20 марта, в четверг, национальная сборная Франции сыграет выездной матч против Хорватии в плей-офф Лиги наций. Ответный матч запланирован на воскресенье, 23 марта.
Читайте также:Хорватия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 20 марта 2025, 08:28 1
Тони выделил Дигейла
Футбол | 20 марта 2025, 15:40 0
Команда уверенно выступает в отборе
Футбол | 19.03.2025, 18:57
Футбол | 20.03.2025, 10:17
Футбол | 20.03.2025, 09:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.03.2025, 07:55
19.03.2025, 11:52
18.03.2025, 19:35 2
19.03.2025, 12:29 2
19.03.2025, 22:40 15
19.03.2025, 08:48 12
18.03.2025, 23:00 7
19.03.2025, 09:34 2