Килиан МБАППЕ: «Он – один из лучших за все времена»

Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе расхвалил хорватского полузащитника «сливочных» Луку Модрича. Француз увлекается игрой легендарного хорвата.

«Лука Модрич – один из самых лучших за все времена.

Он не будет играть еще 20 лет, поэтому мы должны наслаждаться им каждый день, каждой игрой. Он наш капитан, один из лучших игроков», – сказал Мбаппе.

Уже 20 марта, в четверг, национальная сборная Франции сыграет выездной матч против Хорватии в плей-офф Лиги наций. Ответный матч запланирован на воскресенье, 23 марта.