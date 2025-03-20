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  4. Килиан МБАППЕ: «Он – один из лучших за все времена»
Испания
20 марта 2025, 15:23 |
1057
0

Килиан МБАППЕ: «Он – один из лучших за все времена»

Француз похвалил Луку Модрича

20 марта 2025, 15:23 |
1057
0
Килиан МБАППЕ: «Он – один из лучших за все времена»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе расхвалил хорватского полузащитника «сливочных» Луку Модрича. Француз увлекается игрой легендарного хорвата.

«Лука Модрич – один из самых лучших за все времена.

Он не будет играть еще 20 лет, поэтому мы должны наслаждаться им каждый день, каждой игрой. Он наш капитан, один из лучших игроков», – сказал Мбаппе.

Уже 20 марта, в четверг, национальная сборная Франции сыграет выездной матч против Хорватии в плей-офф Лиги наций. Ответный матч запланирован на воскресенье, 23 марта.

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Лука Модрич Килиан Мбаппе Лига наций Реал Мадрид Ла Лига сборная Франции по футболу чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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