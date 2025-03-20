Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мог бы стать ключевым фактором». Реакция болельщиков на болезнь Довбика
Сборная УКРАИНЫ
20 марта 2025, 11:33 |
310
1

«Мог бы стать ключевым фактором». Реакция болельщиков на болезнь Довбика

Артем Довбик не сыграет с Бельгией из-за вирусной инфекции

20 марта 2025, 11:33 |
310
1
«Мог бы стать ключевым фактором». Реакция болельщиков на болезнь Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Первый матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия состоится в четверг, 20 марта в испанской Мурсии. Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик пропустит поединок.

Причиной стала вирусная инфекция. У футболиста поднялась температура и он пропустил тренировку 19 марта. В заявку на матч с Бельгией Довбик не попал.

Болельщики не слишком лояльно отнеслись к Довбику. Ему припомнили, что он и раньше пропускал матчи сборной. Лишь некоторые поддержали футболиста.

Andrii H: Ну, ничего. У нас есть Яремчук. Он не хуже, а кое в чем лучше.

Кто Окси?: О, не снова травмы! Что дальше?

Ігор Андрушків: Довбик что-то именно на матче сборной болет….

Jaroslav Harbaruk: Яремчук будет разрывать.

—: Так как он играет в сборной, то небольшая потеря.

micha(ZAKARPATTJA): Он не особо феерит в сборной. Не будет, не будет, сыграет Яремчук, но кто-то новых, если таковые будут. Да в общем, сборная уже годы без норм. Нападающих.

Микола Унгурян: Даже не смешно, как только матчи сборной то у Довбика как ни срачка, то лихорадка. Зачем его приглашать в сборную, если он не хочет играть в сборной?

PullBen: Скорее всего, не сыграет и жаль, а то против Бельгии есть большие шансы выиграть, а Довбик мог бы стать ключевым фактором.

По теме:
Яремчук и еще 10 украинцев с 50+ матчами в Бельгии. Где они сейчас?
Не Ризнык. Источник назвал основного кипера Украины на игру против Бельгии
СИДОРЧУК: «У него есть все качества, чтобы закрыть эту позицию на 10 лет»
Лига наций сборная Украины по футболу Артем Довбик Роман Яремчук реакция болельщиков реакция читателей Sport.ua Украина - Бельгия сборная Бельгии по футболу
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги наций
Футбол | 20 марта 2025, 08:12 23
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги наций
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч плей-офф Лиги наций

На кону – путевка в «элитный клуб»

Мог играть в Баварии. Трагически погиб перспективный 18-летний футболист
Футбол | 20 марта 2025, 11:27 0
Мог играть в Баварии. Трагически погиб перспективный 18-летний футболист
Мог играть в Баварии. Трагически погиб перспективный 18-летний футболист

Го Цзясюань получил травму головы после удара коленом на тренировочных сборах

Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Теннис | 20.03.2025, 02:20
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Дерби с Элиной не будет. Ястремская в Майами упустила победу над Бенчич
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Мир азарта | 19.03.2025, 18:20
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Килиан МБАППЕ: «Это самая большая ошибка. Я думаю только об Арсенале»
Футбол | 19.03.2025, 11:52
Килиан МБАППЕ: «Это самая большая ошибка. Я думаю только об Арсенале»
Килиан МБАППЕ: «Это самая большая ошибка. Я думаю только об Арсенале»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
spqr-te
Добре, що Довбика не буде, ще би Матвієнка не було і буде надія на якийсь результат…
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
Александр УСИК: «Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха»
19.03.2025, 09:34 1
Бокс
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
Тибо КУРТУА: «Я сделал ошибку. Это было слишком импульсивное решение»
18.03.2025, 18:48 2
Футбол
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
Динамо перехватило у Шахтера звезду сборной Украины, что феерит в Европе
18.03.2025, 09:33 29
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
ОФИЦИАЛЬНО. Вернидуб стал тренером сборной Украины. А как же Кривбасс?
19.03.2025, 15:29 1
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
19.03.2025, 08:03 4
Бокс
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Довбике, Мудрике и проблемах с УАФ
19.03.2025, 18:57 14
Футбол
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
Топовый клуб нацелился на подписание Мудрика. Тренер одобрил трансфер
18.03.2025, 11:57 35
Футбол
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
Звезда обратился к чемпиону из Украины: «Выбрось пояс и иди на пенсию»
18.03.2025, 09:09 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем