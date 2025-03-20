«Мог бы стать ключевым фактором». Реакция болельщиков на болезнь Довбика

Первый матч плей-офф Лиги наций Украина – Бельгия состоится в четверг, 20 марта в испанской Мурсии. Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик пропустит поединок.

Причиной стала вирусная инфекция. У футболиста поднялась температура и он пропустил тренировку 19 марта. В заявку на матч с Бельгией Довбик не попал.

Болельщики не слишком лояльно отнеслись к Довбику. Ему припомнили, что он и раньше пропускал матчи сборной. Лишь некоторые поддержали футболиста.

Andrii H: Ну, ничего. У нас есть Яремчук. Он не хуже, а кое в чем лучше.

Кто Окси?: О, не снова травмы! Что дальше?

Ігор Андрушків: Довбик что-то именно на матче сборной болет….

Jaroslav Harbaruk: Яремчук будет разрывать.

—: Так как он играет в сборной, то небольшая потеря.

micha(ZAKARPATTJA): Он не особо феерит в сборной. Не будет, не будет, сыграет Яремчук, но кто-то новых, если таковые будут. Да в общем, сборная уже годы без норм. Нападающих.

Микола Унгурян: Даже не смешно, как только матчи сборной то у Довбика как ни срачка, то лихорадка. Зачем его приглашать в сборную, если он не хочет играть в сборной?

PullBen: Скорее всего, не сыграет и жаль, а то против Бельгии есть большие шансы выиграть, а Довбик мог бы стать ключевым фактором.