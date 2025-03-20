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  4. Капитан клуба УПЛ: «Равных Ванату в Украине сейчас нет»
Лига наций
20 марта 2025, 09:38 |
446
0

Капитан клуба УПЛ: «Равных Ванату в Украине сейчас нет»

Филипп Будковский поделился мнением о матчах сборной Украины в Лиге наций

20 марта 2025, 09:38 |
446
0
Капитан клуба УПЛ: «Равных Ванату в Украине сейчас нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Будковский (слева)

Капитан луганской «Зари» Филипп Будковский прокомментировал предстоящие матчи сборной Украины в Лиге наций, а также рассказал о конкуренции среди форвардов:

– Сборная Украины может быть конкурентоспособной на фоне Бельгии?

– Приехали все лучшие сейчас. Если вспомнить последний поединок на Евро 2024, мы неплохо были готовы, но нам немного не повезло. В Бельгии нельзя сказать, что все идеально: смена тренера, нет стабильности в результатах.

– Вопрос к профильному нападающему. Имея трио Яремчук – Ванат – Довбик, можно говорить, что в этом звене у нас достаточно хороший выбор?

– Равных Ванату в Украине сейчас нет. Влад также может сыграть в оттяжке. У Довбика и Яремчука есть практика и опыт выступлений в сильных чемпионатах, который нужен сборной в таких играх, – считает Будковский.

20 марта сборная Украины сыграет первый поединок плей-офф Лиги наций против Бельгии. Матч состоится в испанской Мурсии, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Бельгия - Украина Владислав Ванат Филипп Будковский
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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