Капитан клуба УПЛ: «Равных Ванату в Украине сейчас нет»

Капитан луганской «Зари» Филипп Будковский прокомментировал предстоящие матчи сборной Украины в Лиге наций, а также рассказал о конкуренции среди форвардов:

– Сборная Украины может быть конкурентоспособной на фоне Бельгии?

– Приехали все лучшие сейчас. Если вспомнить последний поединок на Евро 2024, мы неплохо были готовы, но нам немного не повезло. В Бельгии нельзя сказать, что все идеально: смена тренера, нет стабильности в результатах.

– Вопрос к профильному нападающему. Имея трио Яремчук – Ванат – Довбик, можно говорить, что в этом звене у нас достаточно хороший выбор?

– Равных Ванату в Украине сейчас нет. Влад также может сыграть в оттяжке. У Довбика и Яремчука есть практика и опыт выступлений в сильных чемпионатах, который нужен сборной в таких играх, – считает Будковский.

20 марта сборная Украины сыграет первый поединок плей-офф Лиги наций против Бельгии. Матч состоится в испанской Мурсии, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.