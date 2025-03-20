Аншлаг. В Бельгии продали все билеты на игру с Украиной

Королевская бельгийская футбольная ассоциация сообщила, что все билеты на ответный матч плей-офф Лиги наций между Бельгией и Украиной проданы.

Матч состоится на стадионе «Сегека-Арена» в городе Генк 23 марта.

Домашняя арена футбольного клуба «Генк» вмещает 25 тысяч болельщиков.

Стадион был построен в 1990 году, а в 2007-м был проведен его ремонт. В 2012 году арену полностью перестроили, придав ей современный вид.

Сборная Украины проведет первый матч в испанской Мурсии на стадионе «Нуэва Кондомина». Матч состоится 20 марта в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Сергей Ребров прокомментировал, сможет ли Артем Довбик принять участие в матче против Бельгии.