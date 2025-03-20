«Мне это не нравится». Де Йонг – о матче с Испанией

Полузащитник сборной Нидерландов и «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал готовность команды к матчу с Испанией в четвертьфинале Лиги наций.

«Для многих людей фаворитом является Испания, и мне это не нравится. Они, конечно, очень сильны, но мы готовы сделать этот матч действительно величественным.

В «Барселоне» все как друзья. Что скажу о Ямале? Он классный игрок. Я вижу в нем природный талант и игрока высочайшего качества. Важно, чтобы команда правильно защищалась.

Я очень рад, что после травмы снова выхожу на поле. Много времени ушло на восстановление. Многое зависело от меня. Теперь я в хорошей форме и готов помогать команде», – прокомментировал де Йонг.

Сборная Нидерландов сыграет с Испанией 20 марта в 21:45 по Киеву.

Ранее сообщалось, что вся сборная Нидерландов приехала на тренировку на велосипедах.