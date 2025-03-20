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Англия
20 марта 2025, 05:23 | Обновлено 20 марта 2025, 05:29
168
0

Еще один игрок «МЮ», который дорого стоил, будет паковать вещи

К Антони присоединится Джейдон Санчо

20 марта 2025, 05:23 | Обновлено 20 марта 2025, 05:29
168
0
Еще один игрок «МЮ», который дорого стоил, будет паковать вещи
Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний английский форвард «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо – еще один кандидат на уход из клуба по решению Рубена Аморима.

Об этом сообщает издание talkSport.

Известно, что тренерский штаб разочарован уровнем игры, который демонстрирует Санчо. Получается, что 73 миллиона, потраченные на игрока из «Боруссии», не оправдали себя.

Джейдон Санчо уже имел проблемы в клубе с предыдущим наставником Эриком тен Хагом. Тогда из-за конфликта игрок был отстранен от команды.

В начале сезона форвард был отправлен в «Челси» на условиях аренды. За 23 игры Джейдон Санчо отметился двумя результативными ударами.

Ранее стало известно, что главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим планирует избавиться от нескольких игроков.

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Александр Сильченко Источник: TeamTalk
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