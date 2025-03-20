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  4. Антонио РЮДИГЕР: «Спалетти был важным тренером в моей карьере»
Лига наций
20 марта 2025, 04:20 | Обновлено 20 марта 2025, 04:40
44
0

Антонио РЮДИГЕР: «Спалетти был важным тренером в моей карьере»

Тренер сборной Италии когда-то пригласил защитника в «Рому»

20 марта 2025, 04:20 | Обновлено 20 марта 2025, 04:40
44
0
Антонио РЮДИГЕР: «Спалетти был важным тренером в моей карьере»
Transfermrkt. Антонио Рюдигер

32-летний немецкий защитник Антонио Рюдигер с нетерпением ждет встречи с тренером Италии Лучано Спалетти.

Именно под руководством итальянского наставника Рюдигер играл за «Рому».

«Я очень рад снова увидеть его. Он был очень важным тренером в моей карьере, когда я был молодым и формировался как футболист. Он действительно вывел меня на новый уровень. Он многому меня научил», - прокомментировал Рюдигер.

В 2015 году «Рома» арендовала Рюдигера из «Штуттгарта». По окончанию сезона «волки» решили выкупить игрока. За римский клуб Антонио сыграл 56 матчей и забил 2 мяча.

Однако теперь Лучано Спалетти тренирует соперников сборной Германии.

Ранее Юлиан Нагельсман прокомментировал готовность команды к игре с Италией.

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Лучано Спаллетти сборная Италии по футболу сборная Германии по футболу Лига наций Италия - Германия Рома Рим
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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