Антонио РЮДИГЕР: «Спалетти был важным тренером в моей карьере»
Тренер сборной Италии когда-то пригласил защитника в «Рому»
32-летний немецкий защитник Антонио Рюдигер с нетерпением ждет встречи с тренером Италии Лучано Спалетти.
Именно под руководством итальянского наставника Рюдигер играл за «Рому».
«Я очень рад снова увидеть его. Он был очень важным тренером в моей карьере, когда я был молодым и формировался как футболист. Он действительно вывел меня на новый уровень. Он многому меня научил», - прокомментировал Рюдигер.
В 2015 году «Рома» арендовала Рюдигера из «Штуттгарта». По окончанию сезона «волки» решили выкупить игрока. За римский клуб Антонио сыграл 56 матчей и забил 2 мяча.
Однако теперь Лучано Спалетти тренирует соперников сборной Германии.
Ранее Юлиан Нагельсман прокомментировал готовность команды к игре с Италией.
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