Антонио РЮДИГЕР: «Спалетти был важным тренером в моей карьере»

32-летний немецкий защитник Антонио Рюдигер с нетерпением ждет встречи с тренером Италии Лучано Спалетти.

Именно под руководством итальянского наставника Рюдигер играл за «Рому».

«Я очень рад снова увидеть его. Он был очень важным тренером в моей карьере, когда я был молодым и формировался как футболист. Он действительно вывел меня на новый уровень. Он многому меня научил», - прокомментировал Рюдигер.

В 2015 году «Рома» арендовала Рюдигера из «Штуттгарта». По окончанию сезона «волки» решили выкупить игрока. За римский клуб Антонио сыграл 56 матчей и забил 2 мяча.

Однако теперь Лучано Спалетти тренирует соперников сборной Германии.

Ранее Юлиан Нагельсман прокомментировал готовность команды к игре с Италией.