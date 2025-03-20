Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Не надо забывать о топовом голкипере»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал об ожиданиях от четвертьфинального матча Лиги наций против Италии.

«Мы хотим выигрывать все игры и выиграть Лигу наций. Мы понимаем, что наш соперник очень сильный. Это же Италия. Сначала мы должны победить «Сквадру Адзурри», а потом будем говорить дальше.

Посмотрим, какой будет игра. Мы сейчас не будем говорить о тактике, мы просто хотим победить в обоих матчах.

Мы вынуждены доказать, что мы сильны, и для наших болельщиков. В Италию их приехало аж 3500. Это огромный комплимент команде.

Почему выбрал Баумана вместо Нюбеля в воротах? Это было очень трудное решение, ведь оба проводят хороший сезон и они в хорошей форме. По моему мнению, Бауман более стабилен.

Не надо забывать и о топовом голкипере тер Штегене. Поэтому на эти два матча будет Бауман, а потом будем принимать новое решение», - прокомментировал Нагельсманн.