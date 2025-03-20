Златко ДАЛИЧ: «Любая ошибка может стать роковой»

Главный тренер Хорватии Златко Далич прокомментировал предстоящий матч против сборной Франции в четвертьфинале Лиги наций.

«Франция – фантастическая команда. У них безупречный стиль игры, и они очень быстро переходят в атаку. Любая ошибка может стать фатальной.

Нам нужно быть осторожными, не спешить и не оставлять свободные зоны в обороне. Потеря мяча станет для нас самой большой угрозой.

У нас амбициозные цели – мы хотим выйти в финал, но на этом пути стоят очень серьезные соперники.

Я хочу, чтобы мы оставались в борьбе перед ответным матчем. Во Франции будет трудно, и нам придется выложиться больше, чем мы можем, и провести идеальный матч», – сказал Далич.

Матч Хорватия – Франция состоится 20 марта в 21:45 по киевскому времени.

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