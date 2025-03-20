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Лига наций
20 марта 2025, 02:40 | Обновлено 20 марта 2025, 02:52
6
0

Златко ДАЛИЧ: «Любая ошибка может стать роковой»

Хорватию ожидает тяжелое противостояние с Францией

20 марта 2025, 02:40 | Обновлено 20 марта 2025, 02:52
6
0
Златко ДАЛИЧ: «Любая ошибка может стать роковой»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер Хорватии Златко Далич прокомментировал предстоящий матч против сборной Франции в четвертьфинале Лиги наций.

«Франция – фантастическая команда. У них безупречный стиль игры, и они очень быстро переходят в атаку. Любая ошибка может стать фатальной.

Нам нужно быть осторожными, не спешить и не оставлять свободные зоны в обороне. Потеря мяча станет для нас самой большой угрозой.

У нас амбициозные цели – мы хотим выйти в финал, но на этом пути стоят очень серьезные соперники.

Я хочу, чтобы мы оставались в борьбе перед ответным матчем. Во Франции будет трудно, и нам придется выложиться больше, чем мы можем, и провести идеальный матч», – сказал Далич.

Матч Хорватия – Франция состоится 20 марта в 21:45 по киевскому времени.

Ранее стало известно, почему Лука Модрич не смог принять участие в пресс-конференции.

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Лига наций сборная Франции по футболу сборная Хорватии по футболу Хорватия - Франция Златко Далич
Александр Сильченко Источник: УЕФА
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