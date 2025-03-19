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  4. В Бетисе хотят видеть Антони в следующем сезоне. МЮ это может не устроить
Испания
19 марта 2025, 23:15 |
147
1

В Бетисе хотят видеть Антони в следующем сезоне. МЮ это может не устроить

Испанцы желают продлить аренду, а «красные дьяволы» продать игрока

19 марта 2025, 23:15 |
147
1
В Бетисе хотят видеть Антони в следующем сезоне. МЮ это может не устроить
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бетис» планирует сделать новое предложение «Манчестер Юнайтед» относительно аренды Антони на следующий сезон.

Об этом информирует издание Manchester Evening News.

Известно, что руководство испанской команды готово взять на себя все расходы по заработной плате игрока.

В Манчестере предпочтение отдают продаже игрока, поэтому есть вероятность, что «красные дьяволы» сначала выслушают предложения от других клубов.

В СМИ появилась информация, что туринский «Ювентус» готов купить бразильца.

Антони присоединился к «Бетису» зимой на правах аренды и демонстрирует невероятный результат.

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Александр Сильченко Источник: Manchester Evening News
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Комментарии 1
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Mark4854590
Ну че класичне і сам не гам і другому не дам. Був МЮ не потрібен, а як заграв у Бетісі.. Ну, може і домовляться
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