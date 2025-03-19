Сразу пять игроков сборной Португалии вернулись в состав
Роберто Мартинес получил усиление
Сразу несколько игроков сборной Португалии вернулись в состав по сравнению с матчами в ноябре 2024 года.
Тогда сборной не могли помочь Гонсалу Рамуш, Диогу Жота, Гонсалу Инасиу, Рубен Диаш и Рубен Невеш.
Все эти игроки в ноябре были травмированы.
В ноябре Португалия разгромила Польшу (5:1) и сыграла вничью с Хорватией (1:1).
Сборная Португалии сыграет в марте две игры против Дании на стадии четвертьфинала Лиги наций. Первая игра запланирована на 20 марта, а ответная игра на 23-е.
Ранее стало известно, вызвали ли в сборную Португалии Криштиану Роналду.
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