Сразу пять игроков сборной Португалии вернулись в состав

Сразу несколько игроков сборной Португалии вернулись в состав по сравнению с матчами в ноябре 2024 года.

Тогда сборной не могли помочь Гонсалу Рамуш, Диогу Жота, Гонсалу Инасиу, Рубен Диаш и Рубен Невеш.

Все эти игроки в ноябре были травмированы.

В ноябре Португалия разгромила Польшу (5:1) и сыграла вничью с Хорватией (1:1).

Сборная Португалии сыграет в марте две игры против Дании на стадии четвертьфинала Лиги наций. Первая игра запланирована на 20 марта, а ответная игра на 23-е.

Ранее стало известно, вызвали ли в сборную Португалии Криштиану Роналду.