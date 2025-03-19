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Лига наций
19 марта 2025, 13:20 | Обновлено 19 марта 2025, 13:55
1677
10

Матчи сборной Украины будут транслироваться на MEGOGO

20 и 23 марта подопечные Сергея Реброва сыграют против Бельгии

19 марта 2025, 13:20 | Обновлено 19 марта 2025, 13:55
1677
10
Матчи сборной Украины будут транслироваться на MEGOGO
УАФ

Представитель MEGOGO, директор по контенту Мария Панченко сообщила, что с марта 2025 года матчи сборной Украины будут доступны только на платформе:

«Рады сообщить, что, начиная с марта, матчи сборной Украины будут транслироваться на ОТТ-медиасервисе MEGOGO и эфирном телеканале «MEGOGO СПОРТ». На местных каналах «Суспільного» матчи будут отсутствовать. Зрители могут быть уверены, что доступ к играм национальной команды останется неизменным. Они по-прежнему смогут просматривать матчи онлайн на нашей платформе, или на бесплатном телеканале, который вещает в Т2 и кабельных сетях.

Мы искренне благодарны «Суспільному» за многолетнее сотрудничество и совместную работу по популяризации матчей сборной Украины. Каждое партнерство, даже при наличии такого комфортного партнера – это огромный набор договоренностей, согласований, контроля.

Вместе с запуском нашего эфирного канала «MEGOGO Спорт» логичным шагом стало объединение всех трансляций сборной под единым брендом – как на платформе, так и в эфире. Это позволяет зрителям легче ориентироваться, где смотреть, а нам – эффективнее планировать трансляции, строить коммуникацию и выполнять обязательства перед правообладателями», – сообщила Панченко.

20 марта сборная Украины сыграет в Мурсии первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии, ответный поединок пройдет 23 марта в Генке.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Бельгия - Украина MEGOGO Суспільне
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 10
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turist86
Суспільне "кинули". А разом із ним і багатьох вболівальників. І все як завжди, чомусь вирішується за ОДИН день до матчу 
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+4
Xzibit11
У нас как всегда, не будет здесь никогда порядка...
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+2
serhiy
Мегосро !
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+1
romario1501
МЕГОГО СПОРТ є на Т2 і майже на всіх кабельних операторах, так що можна знайти трансляцію матчу.
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0
Свят Лис
Ох і жлобовченки в коментарях. Зрощенні на халяві.
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0
fly
Збірну могли б на суспільному і показати. Але і мегого задовбали підписками своїми. Заради 1-2 матчів робити підписку з кучєй непотрібного контенту? Зробіть можливисть купити доступ чисто до матчу.. але кому це цікаво якщо треба продаавлювати всими силами на річну підписку
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0
C.Пеклов
Колись хтось сказав би-"негідники"!А інший-"скотиняки!"
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0
bibka stara
Хоть какой-то смысл от этого мегага шпрот
 а то одну залупень показывают)
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0
ash
Як всі раді
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0
zelc006
Навідь, соросята всралися?
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0
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