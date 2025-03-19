Матчи сборной Украины будут транслироваться на MEGOGO

Представитель MEGOGO, директор по контенту Мария Панченко сообщила, что с марта 2025 года матчи сборной Украины будут доступны только на платформе:

«Рады сообщить, что, начиная с марта, матчи сборной Украины будут транслироваться на ОТТ-медиасервисе MEGOGO и эфирном телеканале «MEGOGO СПОРТ». На местных каналах «Суспільного» матчи будут отсутствовать. Зрители могут быть уверены, что доступ к играм национальной команды останется неизменным. Они по-прежнему смогут просматривать матчи онлайн на нашей платформе, или на бесплатном телеканале, который вещает в Т2 и кабельных сетях.

Мы искренне благодарны «Суспільному» за многолетнее сотрудничество и совместную работу по популяризации матчей сборной Украины. Каждое партнерство, даже при наличии такого комфортного партнера – это огромный набор договоренностей, согласований, контроля.

Вместе с запуском нашего эфирного канала «MEGOGO Спорт» логичным шагом стало объединение всех трансляций сборной под единым брендом – как на платформе, так и в эфире. Это позволяет зрителям легче ориентироваться, где смотреть, а нам – эффективнее планировать трансляции, строить коммуникацию и выполнять обязательства перед правообладателями», – сообщила Панченко.

20 марта сборная Украины сыграет в Мурсии первый матч плей-офф Лиги наций против Бельгии, ответный поединок пройдет 23 марта в Генке.