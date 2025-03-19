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  4. СКРИПНИК: «Ярмоленко на вес золота, особенно из-за отсутствия Мудрика»
Лига наций
19 марта 2025, 11:59 |
572
0

СКРИПНИК: «Ярмоленко на вес золота, особенно из-за отсутствия Мудрика»

Специалист считает, что Андрей Ярмоленко очень важен для сборной Украины

19 марта 2025, 11:59 |
572
0
СКРИПНИК: «Ярмоленко на вес золота, особенно из-за отсутствия Мудрика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Известный украинский тренер Виктор Скрипник оценил перспективы Андрея Ярмоленко в национальной сборной Украины в преддверии матчей против Бельгии в Лиге наций.

– Что скажете о Ярмоленко? Он еще тянет уровень сборной?

– С учетом отсутствия Мудрика Ярмоленко точно нужен сборной. Андрей – это опытный футболист, который через многое прошел. Чего только стоит его недавний выход на замену и дубль против Галатасарая в Лиге Европы.

Такие люди, как Ярмоленко, по весу золота. Главное – чтобы он был в хорошей форме, а желания у него не отнимешь. Молодые игроки увереннее чувствуют себя, когда за спиной есть такие аксакалы. Насколько я знаю, Андрей не «пижонистый», а душа компании и лидер раздевалки.

Национальная сборная Украины на этот момент готовится к матчам плей-офф Лиги наций. 20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

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Андрей Ярмоленко Виктор Скрипник сборная Украины по футболу Лига наций сборная Бельгии по футболу Михаил Мудрик Украина - Бельгия
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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