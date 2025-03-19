Йожеф САБО: «Я не на стороне Реброва. Он – отличный футболист»

Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо заявил, что Сергею Реброву следовало вызвать Руслана Малиновского на матчи плей-офф Лиги наций против Бельгии.

«Малиновский – отличный футболист. Он уже вернулся после травмы, сыграл в чемпионате Италии и смотрелся очень неплохо. Он видит поле, физически здоров, имеет отличный удар. Одно касание может изменить направление атаки, перевести мяч на другой фланг. Все у него есть.

В вопросе с Малиновским я не на стороне Реброва. Но он тренер видит игру по-своему и ищет другие варианты усиления. Но пока у него не все получается», – сказал Сабо.

В активе Руслана Малиновского 66 матчей в составе сборной Украины, в которых он забил семь голов и отдал восемь ассистов.

Национальная сборная Украины на этот момент готовится к матчам плей-офф Лиги наций. 20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.