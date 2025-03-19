Виктор СКРИПНИК: «Есть предложения и из Украины, и из Европы»
Виктор Скрипник хочет вернуться к тренерской работе
Украинский специалист Виктор Скрипник рассказал о своей тренерской деятельности. Коуч заявил, что хочет возвратиться к работе.
– Вы уже отдохнули. Скажите честно, скучаете по работе?
– Сейчас, когда смотрю футбол, уже начинаю профессионально его оценивать, а не как болельщик. Перенасыщение футболом уже прошло, и сейчас я готов рассматривать варианты, которые мы и делаем с моими помощниками. Предложения, слава Богу, есть, и с лета, надеюсь, мы примем какую-нибудь команду.
– Какая конкретика?
– О конкретике рано говорить. Нужно сделать правильный выбор, а где это будет, по Украине или Европе, посмотрим летом. Сейчас я досконально изучаю рынок. Как говорится, лучшие предложения приходят в самом конце, так что время еще есть. Откладываю это на май-июнь, когда чемпионаты закончатся и начнутся сборы. Сейчас пока нет резона кому говорить «да». Всем клубам я говорю, что хочу трудоустроиться с лета.
– Читал, что польский Шленск рассматривал вашу кандидатуру. Это правда?
– Обо всех предложениях времени не хватит рассказать… Но это меня и успокаивает – что клубы во мне заинтересованы. Когда я только закончил работать в Украине, уже через месяц мне поступали хорошие предложения, но я взял паузу, чтобы побыть с семьей, отдохнуть и проанализировать ситуацию.
– Из каких стран вам поступают предложения?
– Из разных. И из Европы, и из Украины.
– А вам, где было бы интересно поработать?
– Лига не имеет значения. Для меня главное – чтобы был интересный и амбициозный проект.
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