Виктор СКРИПНИК: «Есть предложения и из Украины, и из Европы»

Украинский специалист Виктор Скрипник рассказал о своей тренерской деятельности. Коуч заявил, что хочет возвратиться к работе.

– Вы уже отдохнули. Скажите честно, скучаете по работе?

– Сейчас, когда смотрю футбол, уже начинаю профессионально его оценивать, а не как болельщик. Перенасыщение футболом уже прошло, и сейчас я готов рассматривать варианты, которые мы и делаем с моими помощниками. Предложения, слава Богу, есть, и с лета, надеюсь, мы примем какую-нибудь команду.

– Какая конкретика?

– О конкретике рано говорить. Нужно сделать правильный выбор, а где это будет, по Украине или Европе, посмотрим летом. Сейчас я досконально изучаю рынок. Как говорится, лучшие предложения приходят в самом конце, так что время еще есть. Откладываю это на май-июнь, когда чемпионаты закончатся и начнутся сборы. Сейчас пока нет резона кому говорить «да». Всем клубам я говорю, что хочу трудоустроиться с лета.

– Читал, что польский Шленск рассматривал вашу кандидатуру. Это правда?

– Обо всех предложениях времени не хватит рассказать… Но это меня и успокаивает – что клубы во мне заинтересованы. Когда я только закончил работать в Украине, уже через месяц мне поступали хорошие предложения, но я взял паузу, чтобы побыть с семьей, отдохнуть и проанализировать ситуацию.

– Из каких стран вам поступают предложения?

– Из разных. И из Европы, и из Украины.

– А вам, где было бы интересно поработать?

– Лига не имеет значения. Для меня главное – чтобы был интересный и амбициозный проект.