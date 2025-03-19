Экс-тренер Вердера: «О Степанове часто пишут в Германии»

Бывший тренер немецкого «Вердера» Виктор Скрипник оценил игру форварда леверкузенского «Байера» Артема Степанова:

– В «Байере» сейчас играет форвард юношеской сборной Украины Артем Степанов. Алонсо даже выпускал его в матчах первой команды, однако заговорили об аренде в «Кайзерслаутерн». Какие у Степанова перспективы?

– Когда будет международная пауза, Степанов точно будет в первой команде «Байера». Тренироваться с профессионалами пойдет Артему на пользу. В Германии о нем часто пишут, он забивает много голов за юношескую команду.

У Артема очень хорошие антропометрические данные. «Байер» играет с одним нападающим, чаще всего с Виктором Бонифейсом, Степанов такого же типа форвард. Украинца ждет хорошее будущее, если он не остановится в развитии. Талант у него безусловно есть, но его нужно развивать, – считает Скрипник.

Ранее сообщалось, что украинский форвард забил победный гол в молодежной лиге Германии.