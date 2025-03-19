Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звездный полузащитник Реала отказался переходить в Манчестер Сити
Испания
19 марта 2025, 10:43 |
715
1

Звездный полузащитник Реала отказался переходить в Манчестер Сити

Английский клуб сделал первое предложение о трансфере

19 марта 2025, 10:43 |
715
1
Звездный полузащитник Реала отказался переходить в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Английский «Манчестер Сити» сделал первое предложение о переходе в АПЛ полузащитнику мадридского «Реала» Эдуардо Камавинге о переходе в АПЛ.

Французский футболист ответил руководству «горожан», что он не заинтересован в трансфере и не собирается покидать испанскую Ла Лигу. Об этом сообщил журналист и инсайдер Марио Кортенхена.

«Реал» готов был продать Эдуардо, однако установил ценник на футболиста – 70 млн фунтов стерлингов. Француз доволен своим положением в Мадриде и уходить в другой клуб не собирается.

В текущем сезоне Эдуардо провел 14 матчей в чемпионате, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт полузащитника истекает в июне 2029 года. Ориентировочная стоимость Камавингы составляет 80 млн евро.

По теме:
В Саудовской Аравии сообщили, что собираются подписать Винисиуса
МБАППЕ: «Мы каждый день общаемся. Я его самый большой фанат»
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер УПЛ подписал игрока Шахтера, что играл в Европе
Реал Мадрид Манчестер Сити Эдуардо Камавинга трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Предал фанатов Ливерпуля. Ван Дейк ведет переговоры с грандом
Футбол | 18 марта 2025, 16:11 0
Предал фанатов Ливерпуля. Ван Дейк ведет переговоры с грандом
Предал фанатов Ливерпуля. Ван Дейк ведет переговоры с грандом

«ПСЖ» намерен усилить свою оборону нидерландским центрбеком

Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова
Футбол | 18 марта 2025, 12:20 8
Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова
Украинский Холанд покинет Байер. Известен новый клуб Степанова

Артема хочет подписать Кайзерслаутерн

Экс-тренер Шахтера дал совет Шовковскому по поводу Герреро
Футбол | 19.03.2025, 10:23
Экс-тренер Шахтера дал совет Шовковскому по поводу Герреро
Экс-тренер Шахтера дал совет Шовковскому по поводу Герреро
ФОТО. Вот кто может стать новой девушкой Мудрика. Михаил влюбился в испанку
Футбол | 19.03.2025, 02:46
ФОТО. Вот кто может стать новой девушкой Мудрика. Михаил влюбился в испанку
ФОТО. Вот кто может стать новой девушкой Мудрика. Михаил влюбился в испанку
Звезда Реала заявил руководству о желании уйти. Все дело в Анчелотти
Футбол | 18.03.2025, 15:37
Звезда Реала заявил руководству о желании уйти. Все дело в Анчелотти
Звезда Реала заявил руководству о желании уйти. Все дело в Анчелотти
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
как по мне Камавинга больше нужен, чем Родриго
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
Тайсон ФЬЮРИ: «Нет, он не сможет победить, не согласится на реванш»
17.03.2025, 09:01 3
Бокс
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
17.03.2025, 11:31
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер очень похож на Мухаммеда Али»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер очень похож на Мухаммеда Али»
17.03.2025, 23:37 1
Бокс
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
17.03.2025, 21:40 23
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Мы не будем ждать боя за звание абсолютного чемпиона мира»
Фрэнк УОРРЕН: «Мы не будем ждать боя за звание абсолютного чемпиона мира»
17.03.2025, 11:57 1
Бокс
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
«Тебе лучше заткнуться». Президент Атлетико обратился к Куртуа
17.03.2025, 11:12 5
Футбол
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
17.03.2025, 21:58 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем