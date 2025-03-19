Звездный полузащитник Реала отказался переходить в Манчестер Сити

Английский «Манчестер Сити» сделал первое предложение о переходе в АПЛ полузащитнику мадридского «Реала» Эдуардо Камавинге о переходе в АПЛ.

Французский футболист ответил руководству «горожан», что он не заинтересован в трансфере и не собирается покидать испанскую Ла Лигу. Об этом сообщил журналист и инсайдер Марио Кортенхена.

«Реал» готов был продать Эдуардо, однако установил ценник на футболиста – 70 млн фунтов стерлингов. Француз доволен своим положением в Мадриде и уходить в другой клуб не собирается.

В текущем сезоне Эдуардо провел 14 матчей в чемпионате, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт полузащитника истекает в июне 2029 года. Ориентировочная стоимость Камавингы составляет 80 млн евро.