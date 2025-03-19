«Я поражен». Роббен расхвалил Компани за последние результаты Баварии
Легенда Баварии доволен игрой команды под руководством бельгийца
Легендарный полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен оценил результаты мюнхенского клуба под руководством бельгийского специалиста Венсана Компани.
«Команда хорошо подготовлена, у нее достаточно качества, все работает хорошо, есть много энергии. В команде есть положительное чувство единства. Венсан Компани и его коллеги проводят действительно хорошую работу.
Я играл против Компани. Я не знаю Венсана лично, но я был поражен его большими амбициями как игрок, который теперь также характеризуют его как тренера. Я думаю, что он действительно трудолюбивый, хочет получить все от себя и своей команды. Доминирование является частью «Баварии». Вы должны навязывать свою волю каждому сопернику, это вполне естественно», – сказал Роббен.
В нынешнем сезоне «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, имея в своем активе 62 турнирных пункта после 26 сыгранных матчей. Также подопечные Компани квалифицировались в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграют против «Интера».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр настроен драться с Дюбуа
Леверкузенский «Байер» заинтересовался украинским вингером