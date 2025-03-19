«Я поражен». Роббен расхвалил Компани за последние результаты Баварии

Легендарный полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен оценил результаты мюнхенского клуба под руководством бельгийского специалиста Венсана Компани.

«Команда хорошо подготовлена, у нее достаточно качества, все работает хорошо, есть много энергии. В команде есть положительное чувство единства. Венсан Компани и его коллеги проводят действительно хорошую работу.

Я играл против Компани. Я не знаю Венсана лично, но я был поражен его большими амбициями как игрок, который теперь также характеризуют его как тренера. Я думаю, что он действительно трудолюбивый, хочет получить все от себя и своей команды. Доминирование является частью «Баварии». Вы должны навязывать свою волю каждому сопернику, это вполне естественно», – сказал Роббен.

В нынешнем сезоне «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, имея в своем активе 62 турнирных пункта после 26 сыгранных матчей. Также подопечные Компани квалифицировались в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сыграют против «Интера».