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  4. БРАЖКО: «По телевизору – это одно, а когда играешь – это другой уровень»
Лига наций
19 марта 2025, 09:46 |
438
0

БРАЖКО: «По телевизору – это одно, а когда играешь – это другой уровень»

Владимир Бражко расхвалил Кевина де Брюйне

19 марта 2025, 09:46 |
438
0
БРАЖКО: «По телевизору – это одно, а когда играешь – это другой уровень»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Лидер киевского «Динамо» Владимир Бражко признался, кого считает своим футбольным кумиром. Полузащитник расхвалил звезду национальной сборной Бельгии Кевина де Брюйне

«Против де Брюйне игралось интересно и сложно. Я однажды сказал, что это мой кумир был и есть, я смотрю за ним всегда. Очень интересно было, мы играли один в один, можно сказать. Очень сложно. Я увидел его уровень, как он думает на поле, как работает с мячом. Хочется быть как он и работать с мячом, как он. И для этого я работаю каждый день.

Он превзошел мои мысли о нем. По телевизору это одно, а когда ты в жизни играешь на поле с ним, и вообще чемпионат Европы это другой уровень. И когда ты видишь на поле, какова скорость принятия решений у футболистов, то, конечно, хочется, каждый матч играть на таком уровне.

Забрать себе один навык у любого бельгийского футболиста? Футбольный интеллект де Брюйне», – сказал Бражко.

Национальная сборная Украины на этот момент готовится к матчам плей-офф Лиги наций. 20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.

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Кевин де Брюйне Владимир Бражко сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
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