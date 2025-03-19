БРАЖКО: «По телевизору – это одно, а когда играешь – это другой уровень»
Владимир Бражко расхвалил Кевина де Брюйне
Лидер киевского «Динамо» Владимир Бражко признался, кого считает своим футбольным кумиром. Полузащитник расхвалил звезду национальной сборной Бельгии Кевина де Брюйне
«Против де Брюйне игралось интересно и сложно. Я однажды сказал, что это мой кумир был и есть, я смотрю за ним всегда. Очень интересно было, мы играли один в один, можно сказать. Очень сложно. Я увидел его уровень, как он думает на поле, как работает с мячом. Хочется быть как он и работать с мячом, как он. И для этого я работаю каждый день.
Он превзошел мои мысли о нем. По телевизору это одно, а когда ты в жизни играешь на поле с ним, и вообще чемпионат Европы это другой уровень. И когда ты видишь на поле, какова скорость принятия решений у футболистов, то, конечно, хочется, каждый матч играть на таком уровне.
Забрать себе один навык у любого бельгийского футболиста? Футбольный интеллект де Брюйне», – сказал Бражко.
Национальная сборная Украины на этот момент готовится к матчам плей-офф Лиги наций. 20 марта состоится первый матч плей-офф Лиги наций с командой Бельгии. Ответная игра пройдет 23 марта в Генке.
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