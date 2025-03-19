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Украина. Первая лига
19 марта 2025, 02:01 | Обновлено 19 марта 2025, 02:21
15
0

Аматорский клуб ведет работу по объединению с командой ФСК Мариуполь

Феникс Подмонастырь под руководством Максима Фещука может оказаться в Первой лиге

19 марта 2025, 02:01 | Обновлено 19 марта 2025, 02:21
15
0
Аматорский клуб ведет работу по объединению с командой ФСК Мариуполь
ФК Феникс Подмонастырь. Максим Фещук

Обнародована новая информация о возможной замене клуба в Первой лиге – любительский Феникс Подмонастырь ведет работу по объединению с клубом ФСК Мариуполь.

Руководство Феникса уже связалось с некоторыми еще имеющими статус свободных агентов экс-игроками ФСК Мариуполь с предложением продолжить выступать в составе своей команды. Футболистам, перед которыми существуют задолженности, планируют выплатить по две зарплаты. Рассматривается возможность того, что объединенный клуб будет базироваться во Львове.

Ранее сообщалось, что Феникс Подмонастырь может заменить ФСК Мариуполь в Первой лиге. В случае, если любительская команда из Львовской области окажется в Первой лиге, вероятнее всего, будет доигрывать сезон под названием ФСК Мариуполь, а уже со следующего сезона название изменят.

Также Феникс готов погасить долги ФСК Мариуполь в размере около 5 млн гривен. Команда Феникс под руководством Максима Фещука занимает 7 место в группе 1 чемпионата Украины среди аматоров.

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аматорский футбол чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Феникс Подмонастырь ФСК Мариуполь Дмитрий Венков
Николай Степанов Источник: Telegram
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