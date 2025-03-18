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  4. Экс-тренер сборной Украины: «Стабильно играют Трубин, Миколенко и Забарный»
Лига наций
18 марта 2025, 20:11 |
253
0

Экс-тренер сборной Украины: «Стабильно играют Трубин, Миколенко и Забарный»

Йожеф Сабо оценил будущее противостояние с Бельгией в Лиги наций

18 марта 2025, 20:11 |
253
0
Экс-тренер сборной Украины: «Стабильно играют Трубин, Миколенко и Забарный»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о противостоянии сборных Украины и Бельгии в Лиге наций:

– Бельгия – это соперник топ-уровня. Здесь собраны футболисты из ведущих клубов Европы, и они там играют ведущие роли. Сейчас немного увеличилось количество футболистов с местного чемпионата, однако некоторые играют в Лиге чемпионов.

– Сборная Бельгии переживает не лучшие времена.

– Это не меняет отношения к ней. Посмотрите, где выступают их игроки. Реал, Манчестер Сити, Наполи, Арсенал, Астон Вилла... Возможно, не всем из этих футболистов нужны игры за сборную. Если они будут отбывать номер, то шансы у нас будут выше. Однако, если покажут весь свой потенциал, нам не поздоровится.

– У нас тоже немало легионеров-профессионалов.

– И кто из них играет с первой до последней минуты? Единицы. Кто скамейку запасных греет, кто выходит на замену или его меняют. Стабильностью могут похвастаться разве что Трубин, Забарный и Миколенко, – считает Сабо.

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Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия Бельгия - Украина Йожеф Сабо Анатолий Трубин Илья Забарный Виталий Миколенко
Николай Титюк Источник: Футбол 24
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