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  4. Рома набрала больше всего очков в 2025 году среди пяти лучших лиг Европы
Италия
18 марта 2025, 19:55 |
380
1

Рома набрала больше всего очков в 2025 году среди пяти лучших лиг Европы

Подопечные Клаудио Раньери не проиграли ни одного матча в Серии А

18 марта 2025, 19:55 |
380
1
Рома набрала больше всего очков в 2025 году среди пяти лучших лиг Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Аналитический портал Opta составил рейтинг команд среди пяти лучших чемпионатов Европы, которые набрали больше всего очков в 2025 году.

На первом месте оказалась итальянская «Рома», которая провела 11 матчей в Серии А и заработала 29 баллов. Подопечные Клаудио Раньери в текущем году не потерпели ни одного поражения в чемпионате – девять побед и две ничьи (против «Болоньи» – 2:2 и «Наполи» – 1:1).

В список лучших команд по этому показателю попали французский ПСЖ (29 баллов), немецкая «Бавария» (26), французский «Страсбург» (26), итальянская «Болонья» и английский «Ливерпуль» (по 25). Стоит отметить, что команды провели разное количество матчей в текущем году.

«Рома» набрала 49 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Подопечные Раньери 31 марта сыграют против «Лацио» на выезде. В составе римского клуба играет украинский форвард Артем Довбик.

ФОТО. Команды, которые набрали больше всего очков (в пяти лучших лигах Европы)

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Клаудио Раньери Артем Довбик Opta рейтинг статистика
Николай Титюк Источник: Opta
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Saar
Це добре. Але дисципліну ще б підтягнути. Я про Хумельса....
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