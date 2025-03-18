Рома набрала больше всего очков в 2025 году среди пяти лучших лиг Европы

Аналитический портал Opta составил рейтинг команд среди пяти лучших чемпионатов Европы, которые набрали больше всего очков в 2025 году.

На первом месте оказалась итальянская «Рома», которая провела 11 матчей в Серии А и заработала 29 баллов. Подопечные Клаудио Раньери в текущем году не потерпели ни одного поражения в чемпионате – девять побед и две ничьи (против «Болоньи» – 2:2 и «Наполи» – 1:1).

В список лучших команд по этому показателю попали французский ПСЖ (29 баллов), немецкая «Бавария» (26), французский «Страсбург» (26), итальянская «Болонья» и английский «Ливерпуль» (по 25). Стоит отметить, что команды провели разное количество матчей в текущем году.

«Рома» набрала 49 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. Подопечные Раньери 31 марта сыграют против «Лацио» на выезде. В составе римского клуба играет украинский форвард Артем Довбик.

ФОТО. Команды, которые набрали больше всего очков (в пяти лучших лигах Европы)