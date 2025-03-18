Экс-первая ракетка Украины: «Я была его вещью. Должна была ему подчиняться»

Бывшая первая ракетка Украины Юлия Вакуленко стала героиней журналистского расследования французского издания L'Equipe, которое посвящено насилию в теннисном мире.

Материал был опубликован под предлогом ситуации Елены Рыбакиной и Стефано Вукова. Помимо истории Вакуленко, приведены рассказы и признания других девушек.

Вакуленко рассказала, что она подвергалась насилию со стороны своего 41-летнего тренера, когда ей было всего 15 лет. Это длилось на протяжении трех лет, а началось все в гостиничном номере на юниорском Ролан Гаррос в мае 1999 года.

«Мы делили одну комнату. Он лег рядом со мной, гладил меня, обнимал. Он говорил, что очень меня любит, что я принадлежу ему, что стану его женой и чемпионкой только благодаря ему. Я должна была всегда подчиняться, даже в сексуальных отношениях. Я была его вещью. Это были страшные страдания. Ты начинаешь ненавидеть себя, думаешь: «Это потому, что я красивая, это моя вина». Повседневная жизнь превратилась в кошмар. Я не хотела, чтобы наступило утро.

Я постоянно была наедине с ним. Он не позволял мне общаться с другими, контролировал мой телефон, проверял все. Если он был недоволен, мог не разговаривать со мной или плохо меня тренировать. Это была настоящая манипуляция. Он создал эту ментальную зависимость. Я была полностью изолирована, никто не мог мне помочь. Я не видела выхода.

Я ударила по корзине с мячами и сломала левую руку. Два месяца я не могла тренироваться и не вернулась к нему. Я хотела начать новую жизнь. И выжить [именно так и удалось найти выход].

Мы воспитываем не только игрока, но и человека. Выигрывать, но быть сломанным на всю жизнь – разве это того стоит?»

Вакуленко пришлось преодолевать тяжелую депрессию и анорексию. Сегодня она и другие жертвы говорят об этом, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

Профессиональную карьеру Вакуленко начала в 1998 году, а завершила в 2010. На счету Юлии 7 титулов ITF в одиночном разряде, а лучший результат на турнирах Grand Slam – четвертый раунд US Open в 2007. В январе 2008 года теннисистка установила личный рекорд в рейтинге – 31-е место. В 2001 и 2003 годах Юлия была первая ракеткой Украины.