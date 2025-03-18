Легендарный форвард Ньюкасла возобновляет карьеру в 39 лет
Паписс Сиссе два года назад закончил с футболом
39-летний сенегальский форвард Папис Сиссе решил вернуться в профессиональный футбол спустя два года после завершения карьеры.
Об этом сообщает talkSport.
Игрок подписал контракт с клубом «Аль-Кабила», который выступает в третьем дивизионе ОАЭ.
Большую известность футболисту принесли выступления за английский «Ньюкасл». Там он провел четыре сезона и стал настоящей легендой клуба.
За «сорок» Сиссе провел 117 матчей и забил 37 голов.
Также Папис Сиссе играл за сенегальский «Дуан», французские «Мец», «Шербур», «Шатору», немецкий «Фрайбург», китайский «Шаньдун» и турецкий «Аланияспор».
За сборную Сенегала провел 35 матчей и забил 16 голов.
Ранее стало известно, что игрок сборной Италии завершил игровую карьеру.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард рассказал, как относиться к Дидье Дешаму
Нидерландский коуч возглавит «Колос»