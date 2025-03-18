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18 марта 2025, 18:43 | Обновлено 18 марта 2025, 18:46
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0

Легендарный форвард Ньюкасла возобновляет карьеру в 39 лет

Паписс Сиссе два года назад закончил с футболом

18 марта 2025, 18:43 | Обновлено 18 марта 2025, 18:46
270
0
Легендарный форвард Ньюкасла возобновляет карьеру в 39 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

39-летний сенегальский форвард Папис Сиссе решил вернуться в профессиональный футбол спустя два года после завершения карьеры.

Об этом сообщает talkSport.

Игрок подписал контракт с клубом «Аль-Кабила», который выступает в третьем дивизионе ОАЭ.

Большую известность футболисту принесли выступления за английский «Ньюкасл». Там он провел четыре сезона и стал настоящей легендой клуба.

За «сорок» Сиссе провел 117 матчей и забил 37 голов.

Также Папис Сиссе играл за сенегальский «Дуан», французские «Мец», «Шербур», «Шатору», немецкий «Фрайбург», китайский «Шаньдун» и турецкий «Аланияспор».

За сборную Сенегала провел 35 матчей и забил 16 голов.

Ранее стало известно, что игрок сборной Италии завершил игровую карьеру.

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Паписс Сиссе Ньюкасл сборная Сенегала по футболу Мец Фрайбург Шаньдун Тайшань
Александр Сильченко Источник: talkSPORT
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