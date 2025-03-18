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  4. Роскошный подарок. Хусанов получил Mercedes за 135 тыс фунтов
Англия
18 марта 2025, 14:33 |
1142
0

Роскошный подарок. Хусанов получил Mercedes за 135 тыс фунтов

Игрок «Манчестер Сити» приехал в расположение сборной Узбекистана

18 марта 2025, 14:33 |
1142
0
Роскошный подарок. Хусанов получил Mercedes за 135 тыс фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний защитник «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов получил на родине в подарок роскошный Mercedes стоимостью 135 000 фунтов стерлингов.

Такой сюрприз футболисту подготовила местная федерация, ссылаясь на неизвестного спонсора.

Сообщается, что Хусановым гордится вся страна, и его достижения не остались без вознаграждения.

После вручения Mercedes-Benz G-Class защитник сразу испытал автомобиль на дороге.

Абдукодир Хусанов перешел в «Манчестер Сити» этой зимой из французского «Ланса». Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

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Абдукодир Хусанов Манчестер Сити сборная Узбекистана по футболу подарок
Александр Сильченко Источник: talkSPORT
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