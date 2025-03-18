Роскошный подарок. Хусанов получил Mercedes за 135 тыс фунтов
Игрок «Манчестер Сити» приехал в расположение сборной Узбекистана
21-летний защитник «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов получил на родине в подарок роскошный Mercedes стоимостью 135 000 фунтов стерлингов.
Такой сюрприз футболисту подготовила местная федерация, ссылаясь на неизвестного спонсора.
Сообщается, что Хусановым гордится вся страна, и его достижения не остались без вознаграждения.
После вручения Mercedes-Benz G-Class защитник сразу испытал автомобиль на дороге.
Абдукодир Хусанов перешел в «Манчестер Сити» этой зимой из французского «Ланса». Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер рассказал о первом поцелуе с Екатериной
Александр настроен драться с Дюбуа