Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси завершил переговоры по хавбеку Барселоны. Известны причина и итоги
Испания
18 марта 2025, 15:13 | Обновлено 18 марта 2025, 16:10
1227
0

Челси завершил переговоры по хавбеку Барселоны. Известны причина и итоги

Английский клуб прекратил переговоры по Марку Касадо из-за травмы

18 марта 2025, 15:13 | Обновлено 18 марта 2025, 16:10
1227
0
Челси завершил переговоры по хавбеку Барселоны. Известны причина и итоги
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Касадо

Лондонский «Челси» прекратил переговоры по испанскому полузащитнику каталонской «Барселоны» Марку Касадо, сообщает EL Nacional.

По информации источника, причиной стала травма колена 21-летнего футболиста. Если будет принято решение о проведении операции, то игрок рискует пропустить даже предсезонную подготовку.

По этой причине английский клуб вышел из переговоров по Марку, который начинает получать меньше игрового времени в Каталонии.

Ранее сообщалось о том, что Ханс-Дитер Флик дал понять игроку «Барселоны», что не рассчитывает на него.

По теме:
И вверх, и вниз. Transfermarkt обновил ценники на украинских игроков АПЛ
Идеальный вариант. В Ливерпуле нашли замену суперзвезде
На звезду сборной Украины не рассчитывает его тренер. Он может сменить клуб
Марк Касадо травма Челси Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Бокс | 18 марта 2025, 08:22 5
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»
Александр УСИК: «Ты не имеешь права целовать ее»

Украинский боксер рассказал о первом поцелуе с Екатериной

Защитник сборной Украины назвал чемпионат, ради которого готов уйти из УПЛ
Футбол | 18 марта 2025, 09:19 13
Защитник сборной Украины назвал чемпионат, ради которого готов уйти из УПЛ
Защитник сборной Украины назвал чемпионат, ради которого готов уйти из УПЛ

Илья Крупский хочет попробовать свои силы в АПЛ

Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Футбол | 17.03.2025, 19:54
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Стало известно, чем закончился конфликт Ваната и Пономаренко
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Футбол | 17.03.2025, 21:40
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Поворознюк рассказал, когда в Украине закончится война
Звезда Реала заявил руководству о желании уйти. Все дело в Анчелотти
Футбол | 18.03.2025, 15:37
Звезда Реала заявил руководству о желании уйти. Все дело в Анчелотти
Звезда Реала заявил руководству о желании уйти. Все дело в Анчелотти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
Екатерина Усик: «Это были последние деньги Александра. Жаль его»
17.03.2025, 07:41 7
Бокс
Усик впервые отреагировал на приказ от WBO и назвал следующего соперника
Усик впервые отреагировал на приказ от WBO и назвал следующего соперника
18.03.2025, 10:25
Бокс
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
УСИК: «Сказали, что мой ребенок мертв. Я вас на ноль умножу»
17.03.2025, 04:23 6
Бокс
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
МИЛЕВСКИЙ встретился с ТЦК: «Думал сейчас запихнут в бус. Давай по газам»
17.03.2025, 21:58 21
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
ВИДЕО. Как Довбик забил 15-й гол в сезоне в матче Рома – Кальяри
16.03.2025, 18:31 14
Футбол
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
Юлиан Бойко стал чемпионом Европы U-21 и получил путевку в Мировой тур
17.03.2025, 13:23 13
Снукер
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
Боссы Ман Сити указали на дверь Гвардиоле. Его заменит легенда Барселоны
17.03.2025, 03:45 6
Футбол
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
Защитник Ромы: «Мы побежали обнимать Довбика, так всегда должно быть»
17.03.2025, 11:31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем